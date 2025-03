'Najteže je biti čovek' VUČIĆ OBJAVIO NAJLEPŠU ČESTITKU KOJU JE DOBIO ZA ROĐENDAN: Kaže mi jedan, gorostas iz planinskog sela...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav'' najlepšu čestitku koju je dobio za rođendan.

- Kaže mi jedan, gorostas iz planinskog sela, pre osam godina: "Kad pregaziš reku, ne ostaje trag iza tebe, nema ništa!" Danas sam, radeći od cika zore do kasno večeras, vozio od Leskovca do Vranja, prolazeći pored fabrika, stadiona, bolnica, domova zdravlja, između hiljadu plastenika sa ranim povrćem i mnogo lepih, novih kuća. Onda sam morao hitno da se vratim u LE (desilo se nešto vanredno tužno, užasno. Morao sam da izveštavam o smrti sedmogodišnjeg dečaka). Jurio sam Koridorom 10. Uspeo sam da stignem na vreme za vesti. Hvala AV što nisi gazio reku, već gradio da svi prelazimo preko reke. Da nas putevi vode do boljeg posla a ne daj Bože kad zatreba, da u bolnice ne ulazim kao u kapele. Najteže je biti čovek. Predsedniče, ne brini ti to jesi. SREĆAN ROĐENDAN - navodi se u čestitki.

