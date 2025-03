MINISTAR SELAKOVIĆ NAKON BRUTALNOG NAPADA: Dobro sam! Napadnut sam s leđa, kada sam se okrenuo, on me je udario i pobegao! ONI PUMPAJU NASILJE

Ministar kulture Nikola Selaković koji je sinoć napadnut, kaže da se oseća dobro i da ne poznaje osobu koja ga je napala.

- Jedno nepoznato lice, čovek kog nikad nisam video, napao me s leđa. Išao sam da posetim roditelje pre 22 sata. Dobacivao je, vređao, psovao pričao kako će da nas nabija na kolac, nas SNS. Upotrebio je vulgarne i nepristojne izraze. Prišao je s leđa, kada sam se okrenuo da razgovaram sa njim on me je udario i pobegao. Udario me je u predelu glave, sa leve strane nosa gde sam rasečen. Imao sam naočare, one su spale, isečen sam i udaren u prdelu leve slepoočnice - rekao je Selaković za Javni servis Srbije.

- Slušam od jutros, za mene je skandalozna priča kako je kordon došao nekog da razdvoji. To je kao da je mene i njega neko došao da razdvoji. Kao da su studenti koji hoće da uče došli da napdanu nekog, a ljudi su kuredno prijavili skup i neko je došao da napada njih. Neverovatna je nervoza koja se sa te blokaderske strane se demonstrira sve više. Nervoza je generisana mnogim stvarima, nervozni su što borba protiv korupcije ide kako treba da ide i ne zna partijske knjižice.

- Počeli su da napadaju žene. Branku Lazić napadaju i ne dozvoljavaju joj da se skloni na sigurno. Svi ćute. Došli smo do te atmosfere na takav način što imamo medije koji se ne bave ničim drugim sem sejanjem mržnje. Pričaju da sam se potukao zbog parkinga, a ja ne vozim, nemam vozačku dozvolu. Ne odgovara im jaka Srbija, Srbija koja ekonomski jaka, odgovara im Srbija haosa i nasilja. Sve to postižu time što kažu da se bore protiv nasilja, najgorim nasiljem. Apelujem na sve da budu smireni i strpljivi. Nema normalne alternative onome što je dijalog i razgovor.

- Nisam se ja okrenuo da udarim sileđžiju, ja sam se okrenuo da razgovaram sa njim i zato sam dobio udarac. Kao što je naša koleginica u osmom mesecu trudnoće dobila biber sprej u lice.

Selaković je rekao da je slučaj odmah prijavio policiji.

- Bio sam, to je ono što svako normalan treba da uradi. Prijavio sam slučaj, preuzeo povrednu listu nakon pregleda i to je to.

Ističe da je dijalog trebalo da bude u skupštini ali da niko nije hteo dijalog.

-Vidite da se ti ljudi ne stide svoga ponašanja, javno govore o tome, a predstavljaju se kao žrtve. Nemojte to da radite. Kao što vidite, kako su najavili, kako obećavjau, oni pumpaju nasilje, siledžijstvo i šire strah.

Selaković kaže da je bezbedan svako ko je svestan u kakvom nam je stanju država, ko se čuva i ima poverenje u državu.

Autor: Jovana Nerić