'IMALI SMO MI SRBI MNOGO VIDOVDANA' Selaković: Ogoljena zloupotreba tragedije, nikada nismo pristajali na ultimatume

Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je danas da se svakog dana sve više moglo videti da je tragedija u Novom Sadu zloupotrebljena i da oni koji postavljaju ultimatume ne mogu da se kriju iza indeksa.

"Imali smo mi Srbi mnogo Vidovdana. Imali smo ih i u poslednjih nekoliko meseci. Viđalo se svakog dana sve više da je nesreća koja se dogodila zloupotrebljena od strane pojedinih ljudi koji su stavljeni u službu onoga što odgovara centrima moći iz inostranstva", rekao je Selaković ispred Narodne skupštine gde je prisustvovao književnom popodnevu, u organizaciji studenata koji žele da uče.

On je objasnio da tim centrima moći odgovara ono što Srbiju, kako je rekao, može da učini slabom i podređenom, što može da je učini poslušničkom državom koja je lišena prava na samostalno odlučivanje.

"I ako pogledate, to je isto ono što je traženo i od Kneza Lazara 1389. godine", rekao je Selaković.

Na pitanje kako komentariše najave studenata u blokadi da posle 21 čas neće odgovarati ni za šta što bi moglo da se desi, Selaković je kazao da "neko ko postavlja ultimatume ne može da se krije iza studentske knjižice, odnosno indeksa".

"To su blokaderi, a među blokaderima je masa onih koji nisu studenti", rekao je Selaković.

Kako je ocenio, većina njih su eksponenti jedne neuspele i neuspešne politike, politike koja je Srbiju zavijala u crno i koja je Srbiju ostavljala bez posla.

"Ako su oni postavili nama ultimatum do Vidovdana, onda treba dobro da se svi upitamo ko nam je to zbog Vidovdana i na Vidovdan upućivao ultimatume. A takve ultimatume nam je uputila Austrougarska 1914. godine. To su ultimatumi na koje mi nikada nismo ni pristajali, ni prihvatali. Uvek smo hteli da razgovaramo o svemu, kao što ćemo i danas da razgovaramo o svemu, ali postoje stvari o kojima se ne razgovara", rekao je Selaković.

