Selaković: Opoziciji nasilje jedino sredstvo političke borbe, ulica neće odlučivati

Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je danas da su predstavnici dela opozicije pokazali da im je nasilje jedino sredstvo političke borbe i da je sve što su radili poslednjih meseci uvod u protest koji je najavljen za 15.mart i naveo da opozicija traži da im se preda vlast bez obzira na većinsku volju naroda.

Selaković je rekao da nema dovoljno informacija da bi mogao da govori o tome šta se može očekivati u subotu, ali da ima dovoljno poverenja u ono što čuje kada govore predsednik države i drugi ljudi iz vrha vlasti.

"Vidite šta se dešava na ulicama, vidite da niko nije bezbedan, ali država će raditi svoj posao. Nismo mi baš narod kratke pameti, imamo iskustvo, znamo šta se dešavalo svaki put kada bi ulica odlučivala o nečemu, nikada nije izašlo na dobro i uveren sam da ovoga puta to apsolutno država Srbija neće dozvoliti", rekao je Selaković.

Govoreći o tvrdnjama pojedinih medija da pre nekoliko dana nije fizički napadnut u Beogradu i da je napad na njega izmišljen, Selaković je rekao da država radi svoj posao kada je reč o tom slučaju i dodao da postoje sigurnosne kamere, kao i da je neko mogao da vidi taj napad na njega.

"A verovatno je i video. Šta mislite, kako su našli toga čoveka?", rekao je Selaković.

Dodao je da nije važno što je on napadnut već to da je nasilje predstavnika opozicije kulminiralo i da su pokazali da su spremni da sprovode brutalno nasilje, pre svega nad ženama, i podsetio na napade na poslanice u Skupštini Srbije među kojima je bila i žena u osmom mesecu trudnoće.

"Ona je sama podletela Milošu Jovanoviću pod biber sprej? Tako bi mu neko podleteo pod onaj nož koji je nosio na gradilište Ekspo centra. Tako je sigurno Jasmina Obradović sama sebi izazvala moždani udar. Tako je isto ona studentkinja u Pionirskom parku podletela pod mikrofon Šaroviću. I tako bi isto da se nije pojavila policija pre neko veče i da nije tu da zaštiti studente koji žele da uče", rekao je Selaković.

On je kazao da oni kojima su puna usta demokratije i borbe protiv nasilja sprovode najgore nasilje i da su protiv demokratije, izbora, referenduma, da im ništa od toga nije prihvatljivo, da im nije važna većinska volja naroda i da traže da im se preda vlast.

Naveo je da se opozicija bori za institucije tako što ih blokira i da to radi jer im je to, kako je rekao, pošlo za rukom pre 25 godina, ali u potpuno drugačijim uslovima kada bili održani izbori i kada je posle decenijske blokade države ekonomskim sankcijama, građanskih ratova i NATO agresije, atmosfera u narodu išla u prilog tome.

"Sada kada im kažete, ajmo na izbore, oni neće. Da li sada imamo višedecenijsku ekonomsku blokadu ili imamo Srbiju koja je jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, koju ovim što sada rade pokušavaju da unize", rekao je Selaković.

Dodao je da se opozicija navodno bori za interes studenata i da se, kada se pojave studenti koji traže da im se dozvoli da uče i polažu ispite, to onda nisu studenti i da u Beograd nisu dobrodošli.

"Njima dolaze da im kažu da Kosovo nije Srbija. Sutra će tako da im kažu da su genocidaši, pa će da im kažu da Republika Srpska ne treba da postoji niti da mi treba da imamo bilo kakav interes", rekao je Selaković.

Naveo je da kada dođe do nasilja koje nije u prilog političkoj borbi opozicije, da ga onda negiraju, relativizuju i legitimizuju.

"Ako je neko žrtva njihovog nasilja, tu žrtvu treba kriminalizovati. Napadnuta je Branka Lazić, novinarka TV Informera, pa pljujete na svaki mogući način televiziju za koju ona radi, govorite najgore stvari o njoj, o toj televiziji, i onda je ona samim tim legitimna meta, koju je poželjno i gađati, i šikanirati, i tući, i izvući je pred razularenu masu, koja onda treba da je linčuje", rekao je Selaković.

On je naveo da je opozicija izgubila živce i da im mnogo toga izaziva nervozu i to što se borba protiv korupcije sprovodi na način na koji do sada nije viđena, bez obzira na partijsku knjižicu.

"Druga stvar koja ih ozbiljno čini nervoznim jeste što se ništa nije dešavalo onako kako su oni želeli i planirali. Oni su želeli obojenu revoluciju i sada u tom beznađu i nervozi vuku poteze i čine stvari koje ih još više i više guraju da tonu u živi pesak", rekao je Selaković.

Autor: Snežana Milovanov