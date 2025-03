Mrdić: Nećemo dozvoliti da u Srbiji pobeđuju nasilnici! Srbija je pristojna država, postavlja se pitanje gde su granice!

Narodni poslanik Uglješa Mrdić, komentarišući to što je juče na ulici pretučen ministar kulture Nikola Selaković, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, da je Sleković brutalno i sramno napadnut i teško povređen, kao i da je zbrinut u Kliničkom centru.

- On je dao izjavu i nadam se da će batinaši biti uhapšeni, procesuirani i najstrože kažnjeni. Čuo sam se jutros sa članovima njegove porodice. On je teško povređen u predelu nosa, ispod oka. Oseća se bolje, drži se ali mu nije lako. I dalje ima jake bolove, nastaviće da se bori i ono što je on rekao članovima svoje porodice jeste da će pobediti Srbija - rekao je Mrdić.

Kako kaže, slaže se sa njim i dodaje da neće dozvoliti da u Srbiji pobeđuju nasilnici, da je Srbija pristojna država, ali i da se postavlja pitanje gde su granice.

Dejan Vukelić, zamenik glavnog i odgovornog urednika "Informera", rekao je da je za njega ovaj događaj "crvena linija", i nešto što su oni najavljivali već godinama.

- Oni su govorili da će nas juriti po ulicama i da ćemo plivati Savom i Dunavom. Juče je verbalno napadnut i Dejan Vuk Stanković, gde je za malo izbegao fizički napad. Oni su krenuli da ostvaruju ono što su najavili. Selaković nije konfliktan čovek, i čovek je sa visokim pragom tolerancije. Oni su njega napali jer je, pretpostavljam, podsetio studente koji žele da uče, a koji se nalaze u Pionirskom paruku - rekao je Vukelić.

Kako kaže, to je jedino njegovo pojavljivanje u javnosti, dodaje da nije policija niti istražni organ, ali da jeste, dodaje, on bi razmišljao u tom pravcu.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je da je ovo kulminacija spirale nasilja koja se emituje, od takozvane građanske elitističke Srbije, koja je besna što obojena revolucija neće proći, kao i što, dodaje, uzaludno šetaju već 4 meseca.

- Oni neće na izbore, na dijalog, neće ništa što bi dovelo do smirivanje tenzija u društvu. Jasno je šta je finalna ideja. Imali smo i napad u Skupštini na žene od strane lidera opozicije - rekao je Milovanović.

Kako kaže, imamo i divljanje ljudi koji bi trebali da smiruju tenzije i daju neki predlog kako da se izađe iz krize, a oni daju suzavac, dimne bombe.

- Imali smo i napad na Gradsku skupštinu, gde su njihovi simpatizeri napali novinare - rekao je Milovanović.



Autor: Aleksandra Aras