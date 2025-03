'Napad na ministra Selakovića je napad na državu!' Đukanović: Oni koji generišu nasilje moraju da budu uhapšeni

Napadnut je ministar i član vlade, napadnut je predstavnik države u nekim zemljama bi taj čovek odmah bio uhapšen, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, advokat Vladimir Đukanović iz Srpske napredne stranke.

Podsetimo, ministar kulture Nikola Selaković pretučen je juče u Beogradu. On je napadnut ispred zgrade u kojoj mu žive roditelji. Nakon kraće verbalne rasprave napadač je udario pesnicom Selakovića u glavu. Ministar je pregledan u Kliničkom centru Srbije i prema prvim informacijama slomljen mu je nos, a policija traga za napadačem.

Selaković se u međuvremenu oglasio i potvrdio da je napadnut sa leđa kada je otišao da poseti roditelje nešto pre 22 sata. Kako je naveo, napadač mu je dobacivao vređao ga i govorio kako će sve iz SNS-a da nabije na kolac.

- One me je udario i pobegao - rekao je Selaković.

Đukanović je istakao da se radi o jednom divnom čoveku, naučnom radniku, dobričini ja verujem da će biti jednog dana i profesor. Kako je rekao, to je čovek koji je velki borac za srpske interese.

- Napadnut je ministar i član vlade, napadnut je predstavnik države u nekim zemljama bi taj čovek odmah bio uhapšen, a kod nas u nekim medijima možemo da vidimo da se to slavi, niko to ne osuđuje. Čak imate akciju "pljunite naprednjaku u kafu" - rekao je Đukanović.

On je dodao da se pojavila informacija kako je ovo lažni napad i da su ga napali njegovi ljudi iz SNS-a.

- To naravno nije tačno i to je čista laž, ti ljudi su potpuno poludeli, propala im je revolucija i sad idu na to da izazivaju haos - rekao je Đukanović.

On navodi da će ti ljudi pokušati da izazovu ozbiljan incidetnt 15. marta kada treba da se konstatuje ostavka Vučevića predsednika vlade.

- Ako je neko doneo nož, šok bombe u Skupštinu ili baca dimne bombe, pali baklje, šta je sledeće. Sledeće je da će zapucati na nekog. Na ivici smo da neko donese pištolj i da zapuca. Uopšte mi ne bi začudilo da neko to uradi. Propala ima je obojena revolucija i oni su sada pogubljeni. Svet koji mrzi neistomišljenike - rekao je Đukanović.

Kako je rekao, oni ne poštuju ništa i oni ne žele izbore, oni žele da plenum vlada.

- Mislim da će država morati ozbiljno preventivno da reaguje i da ćemo naše ljude koji su besni da ih sputavamo i ne dozvoljavamo da izađu na ulicu i da se brane, i mi molimo te građane da ne reaguju imamo državu i institucije koje će to da radi - rekao je Đukanović.

On je dodao da SNS kao najmoćnija stranka ništa nije upotrebili.

Postoji neka granica i niko više neće da trpi da bude maltretiran, dodaje Đukanović.

- Blokirali ste nam škole, škole uništili generacije, pokušali da sprovedete "komunjarsku" revoluciju, e vidite ovde negde je granica. Ljudi koji su u početku izlazili na proteste iz čistog srca i oni su shvatili o čemu se radi i oni više ne izlaze - zaključuje Đukanović.

Autor: Dalibor Stankov