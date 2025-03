Pripadnici opozicije demonstrirali nasilje prethodnih dana! Milovanović: Najveće huškanje dolazi od Šolakovih medija

Zašto opozicija i dalje huška na nasilje, zašto pojedini mediji to promovišu i legitimizuju, na ova i mnoga druga pitanja, polemisaće eminentni stručnjaci, gosti specijalne emisije na TV PINK.

U studiju su Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, Dejan Vuk Stanković, politički analitičar i Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa.

Podsetimo, nedelju za nama obeležilo je nasilje opozicije, prvo u Skupštini Srbije, gde su povređene 3 poslanice, a zatim i ispred Skupštine grada, gde je kod pojedinih odbornika iz opozicionih redova nađen nož, šok bombe i elektrošokeri.

Nasilje se tu nije zaustavilo. Sinoć je fizički napadnut ministar kulture Nikola Selaković, a od strane studenata blokadera napadnuti su i studenti koji žele da uče, a koji su od četvrtka u pionirskom parku.

Milovanović je rekao da najveće huškanje dolazi od Šolakovih medija. Dodaje da su se oni nakon što su deca otišla u Pionirski park, oni su ih nazvali "ćacima" i kontrasturentima.

- To je direktna zasluga medijske trovačnice Šolakove. Jedan broj studenata je zbog njih krenuo juče ka ovih studentima. Kada pogledate, vidite da je sve u duhu tog 15. Danas je jedan čovek napao ljude iz SNS, i pretio da će "videti" sve 15. - rekao je Milovanović.

Kako kaže, imali smo napad na žene u parlamentu od strane opozicije. Dodaje da je zatom bio napad na studente koji nikoga ne diraju, a na kraju i ministar Selaković.

Vuk Stanković je rekao da je već rečeno da su studenti u Pionirskom parku medijski etiketirani kao neko ko je moralno i etički ne prihvatljiv, jer ne rade po sistemu koji se nametnuo kao vladajući princip.

- Što se tiče same godine, bojim se da se borimo za sledeću, a da je ova po mnogo čemu manjkava, vreme ne može da se vrati unazad. Ušlo se u vrzino kolo politikanstva. Ne zaboravite da su imali 4 zakona, i navodno je bilo potrebno mesec i po dana da se vidi o čemu se tu radi - rekao je Stanković.

Kako kaže, kriza je najjača na Univerzitetima, i dodaje da su oni trebali da budu transparetni i da zakažu konferenciju za štampu za sve medije i kažu o čemu se radi i da predstave do kraja izveštaj te komisije.

- Da li smo mi upali u vrzino kolo dnevne politike i sada je ovo neka politička igra, gde se navodi neki peti zahtev, koji je zapravo prelazna vlada. Vi danas nemate visoko školstvo u Srbiji, imate napadnuto visoko, srednje, ali i osnovno školstvo - rekao je Vuk Stanković.

Kako kaže, daleko je to od potencijala koji oni žele da postignu, ali sama odbrana te ideje i koketiranje sa tom praksom, opasna je.

Milovanović je rekao da su ljudi umorni od svega toga, da je zato opasan 15. i neko nasilje, jer im ne prolazi ovo što rade i gasi se.

Đurđev je rekao da je već govorio nedeljama unazad da nasilje može da eskalira, kao i da ćemo videti scene koje nikome u Srbiji nisu potrebne, sem određenim grupama.

- Pored grupe koja je to započela pre nekoliko meseci, stvorila se i druga grupa, a zajedničko im je da zahteve i jednih i drugih nisu potpisali studenti - rekao je Đurđev i dodao:

- Ne ide više ništa spontano, voleo bih da se to promeni i da Srbiji nikako ne trebaju mladi ljudi koji će da se bore samo za ono što će neko drugi da im postavi kao ideal.

Kako kaže, voleo bi da napumpano pogled na svet, da shvatimo da Srbiji ne treba novo krvoproliće.

Vuk Stanković je rekao da je juče bio verbalno napadnut.

Milovanović je rekao da je ovo jedna veća priča koja se nije stvorila za 5 minuta, već se temeljno spremala. Dodaje da se pravio paralelni sistem i oduzimala država od građana već jako dugo.

On navodi da B1 predsednika Vučića naziva mafijašem već 10 godina.

- Oni se danas hrabre na N1 i na Nova S a oni su izgubili - kaže Milovanović.

- Kad neko dođe na protestu novinaru N1 i kaže hu on dobije 30 dana zatvora,a akada neko napadne Branku sa Informera nikome ništa - dodaje Milovanović.

Vuk Stanković je rekao da se kod nas organizuju protesti i blokade neprijavljeno i da bi taj skup bio zabranjen po slovu zakona i te osobe kažnjene što blokiraju saobraćaj da su u inostranstvu.

Govoreće o tome kako dolazi do nasilja on je rekoa da je to posledica nelogičnosti samog događaja.

- Bezumlje i moralna izopačenost dominiraju jednim delom javnosti i to se medijski pumpa - navodi Vuk Stanković.

Dodaje da grupa koja se buni i želi da sruši vlast ne želi da razgovara, oni samo saopštavaju, njihi ne zanima dmeokratija to je retoričko mesto, oni žele apsolutnu vlast.

- Ova vlast nastupa liberalno, hoćete dokumentaciju, dobili ste dokumentaciju, ali to njima nije dovoljno - Vuk Stanković.

Milovanović je rekao da napad u Skupštini, napad na studente koji mirno sede, napad na novinare , to je spirala pumpanja nasilja maksimalno do 15. marta.

Đurđev je rekao da su svi koji organizuju proteste spremni da idu do kraja kada je nasilje u pitanju.

- Sinoć je prebijen ministar kulture, mi zaista imamo veliki problem i ne treba da se zavaravamo to što je Tramp ugasio organizacije koje ih podržžavaju ne znači da ovde i dalje ne postoji strana agentura. Ova tolerancija prema nasilnicima dovešće nas do potpunog rasula. Večć tri meseca iz dana u dan nekih stotinak ljudi provociraju i da su oni u prvim nedeljima privedenie sigurno danas ne bi imali ovakvu eskalaciju. Oni vrše teror nad svesti naših građana koj se plaše - rekao je Đurđev.

Govoreći o narativu opozicije Vuk Stanković je rekao da oni u nedostatku popularnosti oni moraju da postanu negde vidljivi.

Vuk Stanković je rekao da Univerzitetski radnici gube svoju reputaciju kod poštenog naroda koji ide na posao i radi.

- Četiri meseca nema nastave zbog odluka plenuma, kao ih vi vraćata unutra, imaćemo problem sa diskontinuitetom. Ovde imate ceo sistem koji baguje, e to mora da se promeni - dodao je Vuk Stanković.

Govoreći o nasilju opozicije Đurđev je rekao da je to jasan pokazatelj u kom se stanju nalazi naša država, ja predlažem da se institucije podignu udahnu vazduh i počnu da hapse.

Na društvenim mrežama studenti blokaderi provociraju studente koji hoće da se vrate na fakultet.

- Nazivaju ih pogrdnim imenima "Ćaci" , ovo je sve uvertira za haos koji hoće da naprave 15. marta i sada se pumpa takav narativkada očekuju finale obojene revolucije - rekao je Milovanović.

Dodaje da se sve usmerilo na to da se izazove građanski rat 15. marta. Lideri opozicije pričaju o ubistvu Vučića.

- Oni spremaju atmosferu da udari brat na brata i još gore da udari dete na dete - kaže Milovnaović.

Govoreći o odgovornosti Milovanović je rekao da ni jedan skup nije prijavljen i ako se nešto dese koa će da odgovara.

Đurđev je rekao da ne misli da će se opozicija urazumiti i da će protesti 15. marta proći mirno, vidim i da neki ljudi iz vlade su nestali i nema ih nigde sada i oni su preleteli to su sve izdanici. I njih treba pohapsiti zajendo sa ovim izdanicima.

Vuk Stanković je rekao da nije siguran da je opozicija može da se urazumi jer nemaju kapacitet taj da svojom porukom upravljau u procesu, ovde treba pronaći nekoga sa kim može da se komunicira i da se proba rešavanje konflikta.

Autor: Aleksandra Aras