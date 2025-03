'OSTALO JE JOŠ 5 DANA DO POKUŠAJA RUŠENJA USTAVNOG PORETKA' Vučić otkrio plan: Ovo će im biti glavni zahtev, ali neće dobiti ništa od toga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na sednici Glavnog odbora SNS istakao da dok je živ neće prihvatiti prelaznu vladu.

- Pet dana je do pokušaja njivhove revolucije, do pokušaja rušenja Ustavnog poretka. Glavni zahtev po zauzimanju institucija, kako su to zamislili, biće formiranje nekakve prelazne vlade. Ne mogu da ruše predsednika jer znaju da bi time ušli u sukob sa vojskom, nego žele prelaznu vladu ili će doći po mene. Ja samo želim da vam potvrdim nešto što sam govorio, sad je to realnost - dok sam živ neću prihvatiti nikaakvu prelaznu vladu, nikakva čuda koja oni traže. Moraće da me ubiju. Drugačije to neću prihvatiti. To je moj zavet srpskom narodu! Ne dam prevarantima da otmu državu i neće je dobiti! - rekao je Vučić.

Upozorio je da su nam stranci ušli duboko u bezbednosni sektor. Kako je istakao, neki su pokušali da ga slažu da će sve biti mirno, da je "plenum doneo odluku da formira sedam linija redara".

- Jedan jedini plan je da zauzmu Narodnu skupštinu, RTS, Ustavni sud, a onda da u okruženje stave mene fizički da bi me naterali da potpišem prelaznu vladu. Dok sam živ potpisati je neću i neće dobiti ništa od toga - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić istakao je da su se dogodile velike promene u svetu.

- Mnogi od vas znaju bolje nego ja. Ta promene će se tek videti u godinama koje dolaze. Američka spoljna i unutrašnja politika se menja. Hoće li uvek ići nama u korist? Neće. Iluzorno je da će se promeniti po pitanju Kosova i Metohije i Republike Srpske. Ali verujem da će želeti jasnije da nas čuju i da ćemo moći da krenemo u pravljenje stvarnog savezništva i da računamo da imamo nekoga u SAD ko nam je dobar poznanik, a zašto da ne i prijatelj - kazao je on.

Autor: Jovana Nerić