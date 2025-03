VUČIĆ O IZJAVI VLADIMIRA ĐUKANOVIĆA: Nema ko mu nije skočio na grbaču iz stranke - Ja nisam

Predsednik Srbije Aleksanda Vučić prokomentarisao je na sednici SNS izjavu Vladimira Đukanovića vezanu za to da su deca vlasništvo države.

Napravio je Vladimir Đukanović jednu veliku glupost, tvrdi Vučić.

- Svi ste mu psovali sve po spisku, jedino ja nisam. Lupio onu glupost oko dece i vlasništva države. Nema ko mu nije skočio na grbaču iz stranke, ja nisam. Samo oni koji se bore, pogreše. U pravu ste da nam je nanelo veliku štetu, ali vi ste se sakrili u mišiju rupu. Uvek ću više da poštujem borce koji će da rizikuju nego one koji se kriju. Ne postoji laž koju nisu izgovorili. Napali su nam Selakovića, napao ga zlikovac, džukela ološ koji mrzi Srbiju. Napao ga na ulici. Osuđujem, ali razumem da napada koga mrzi. Ali dan posle toga u njihovim grupama za pritisak pojavi se da nije bilo napada. A mi imamo snimak. I on priznao delo. Ima bitangi koje i dalje tvrde da to nije istina - kazao je on.

Autor: Jovana Nerić