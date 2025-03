Goran Karadžić podržao studente u Pionirskom parku: Srbija se voli radom i obrazovanjem

Goran Karadžić, član Srpske napredne stranke (SNS), pojavio se danas u Pionirskom parku kako bi izrazio podršku studentima koji protestuju i zahtevaju nastavak nastave.

"Ti si naša heroina, kao i svi ostali mladi ljudi ovde. Dodaću na ovo, a Marina je to već i rekla. Jedino ispravno je da ljudi budu na poslu, deca u vrtićima i školi, i jedino tako se država Srbija voli. Sve ostalo nije normalno", rekao je Karadžić, obraćajući se maturantkinji Ekonomske škole iz Novog Sada Marini Todorović, koja je takođe došla da pruži podršku studentima.

Marinu su okupljeni studenti dočekali pesmom "Marina". Karadžić ju je nakon izjave medijima poljubio u glavu i ruku, izražavajući divljenje njenoj hrabrosti.

Mlada devojka, koja nosi medicinsku kragnu, opisala je nasilje koje je pretrpela u svojoj školi. Pojavila se u Pionirskom parku sa transparentom "Nađite rešenje. Štrajkujte po zakonu, kako ćemo završiti godinu".

"Počastvovana sam. I dalje ima dobrih ljudi koji su prepoznali neistinu koja je kružila internetom. Ne mogu da kažem da mi ne imponuje, ali mi smo ovde ipak zbog drugih stvari", rekla je Marina.

Podsetila je i na incident koji je doživela u školi, istakavši da je pretrpela nasilje od strane profesorke i da su joj pojedini učenici fizički branili ulazak u školu.

"Gurali su me, skandirali, dobacivali... Osetila sam se stvarno nemoćno i jako uplašeno. Jer ako želimo pravičnu Srbiju, onda to ne sme da se dešava. Ako smo do sada, pored svih štrajkova koje smo imali, gledali da bude pravde, onda pravde treba da bude u svakom sistemu", poručila je Marina.