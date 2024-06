Goran Karadžić podržao eksploataciju litijuma: Patriotizam i vera su naša najveća bogatstva

Goran Karadžić, član Srpske napredne stranke, podržao je državne planove za eksploataciju litijuma u Srbiji.

U svojoj izjavi Karadžić je naglasio značaj litijuma kao prirodnog bogatstva Srbije, oštro kritikujući protivnike tih projekata, nazivajući ih "nepatriotama" i "izdajicama" pod uticajem stranih agenata.

Karadzić je posebno istakao:

"Naravno DA - HOĆEMO LITIJUM!!! Litijum je naše PRIRODNO DOBRO!!! A vi ste 'naše' izazvano loše - potkupljeni od stranih agentura: 'NEPATRIOT, TO JE NAJPRE GLUP, A ZATIM I LOŠ ČOVEK.'"

Karadzić je citirao poznatog srpskog pesnika i diplomatu, Jovana Dučića, ističući njegovu definiciju patriotizma i vere kao dva najviša duhovna bogatstva koja čine čoveka plemenitim. On je rekao:

"OVDE JE KRATKO I JASNO SVE REČENO, OD NAŠEG VELIKANA I DUHOVNIKA, JOVANA DUČIĆA:

'Ima ljudi koji su po svojoj prirodi lišeni osećaja patriotizma. Ovakvi ljudi pređu iz svoje zemlje u drugu zemlju ravnodušno kao što divlja zver pređe iz Konga u Sudan, ili kao što ptica pređe sa grane na granu. Moglo bi se reći da izvesni ljudi nemaju patriotskog osećaja koliko drugi nemaju osećaja verskog, ili treći osećaja umetničkog. Ovo je jedna velika nesreća čovekova. Ima samo dva osećanja koja su dva najviša duhovna bogatstva, pored kojih i najsiromašniji čovek ne može biti potpuno ubog: to su patriotizam i vera. Ko voli svoju otadžbinu, on uvek živi u širokom prostoru, na velikom suncu, u velikoj zajednici, kao što čovek koji iskreno veruje u Boga nije nikad ni sam ni beznadežan. Bez ova dva osećanja, čovek je propalica. Najveći među patriotima obdaren je izvesnom vidovitošću, jer su ljudske istine uvek istine srca. Njegov je vidik uvek bezmeran pošto je patriotizam, kad je potpun, istovremeno i plemenit. NEPATRIOT, TO JE, NAPROTIV, NAJPRE GLUP, A ZATIM LOŠ ČOVEK.'"

Autor: Iva Besarabić