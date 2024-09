Goran Karadžić: Naša opozicija koristi nasilje i pokušava da destabilizuje državu, dok Vučić gradi stabilnu Srbiju!

Član Srpske napredne stranke Goran Karadžić, govorio je o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji, oštro kritikujući ponašanje opozicije i njihovu taktiku napada na vlast.

Prema njegovim rečima, opozicija konstantno pokušava da destabilizuje situaciju u zemlji, dok se svaka njihova akcija završava nasiljem.

„Mi nikada ni jednom narodu nismo radili ono što Aljbin Kurti danas radi Srbima, mi smo se uvek samo branili. Ne smatram da je termin nacionalista pogrdan, jer mi iskreno volimo svoju zemlju. Sve vreme se jasno vidi da opozicija pokušava da ruši, svaki njihov skup prolazi nasilno i međusobno stvaraju nasilje,“ istakao je Karadžić.

Dalje je dodao: „Nemamo potrebu da branimo Vučića, on to najbolje radi od svih nas. Mi ne vodimo nikakve kampanje. Imamo pravog vođu, on je na čelu tima, državnog i rodoljubivog. On je mnogo ispred svih njih iz opozicije.“

Na svom Fejsbuk profilu, Karadžić je podelio svoje gostovanje u emisiji na TV Informer i napisao: „Naš predsednik, a svetski državnik i istorijska ličnost - Aleksandar Veliki (u svakom smislu te reči). Preduslov za sve je da sačuvamo mir. Samo jednu zemlju imamo i nju volimo najviše na svetu - to je naša majka država Srbija.“

Karadžićev istup jasno pokazuje njegovu snažnu podršku predsedniku Vučiću i kritiku opozicije za nasilne aktivnosti i destabilizaciju.

Autor: Aleksandra Aras