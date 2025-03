'DONALD TRAMP MLAĐI JE URADIO INTERVJU SA MNOM' Vučić otkrio detalje posete Trampovog sina: Imao sam čast da razgovaramo - to će biti dobro za Srbiju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na važnu posetu sina predsednika SAD, Donalda Trampa Juniora, koji je gotovo čitav dan proveo sa predsednikom.

"Nećete verovati, on je došao i uradio intervju sa mnom. On je novinar. Ima svoj podkast. Emitovaće ga u četvrtak", rekao je Vučić o poseti Trampa.

"Veoma dobro razume stvari i poznaje Balkan. Dobro poznaje i evropsku politiku. Skroman je, običan čovek, kao svi mi. Pristojan je, odgovoran, moji utisci o njemu su impresivni".

Na pisanje pojedinih medija da je Trampa doveo da bi se druge stvari prikrile, rekao je:

"Sramota me da o tome pričam. Ljudi misle da sam došao da se nekome ulizujem. Naprotiv. Došao sam da kažem šta se događa u Srbiji. A da vi dovedete Donalda Trampa Juniora za dan, dva, dajte ljudi... To možda može samo njegov otac. Sa kineskim predsednikom je dogovor trajao tri godine".

"Ja sam srećan što sam imao čast da dugo s njim razgovaram i što će to biti dobro za Srbiju. Tramp je na ovakav način došao samo u našu zemlju. Osim u Mađarsku i Rumuniju jednom, nigde drugde u širem regionu nikad nije bio. Njegova majka je iz Čehoslovačke i ima poštovanje, razume naše emocije i dušu Slovena. Naklonjeniji je istočnoj nego zapadnoj Evropi".

"Ako smem da kažem, mislim da sledeći predsednički par biće Džej Di Vens - Donald Tramp Junior. Bliski su njih dvojica. Teško ih je razdvojiti".

"Govorili smo o svemu, ali pre svega o srpsko-američkim odnosima. Imate sad i ukrajinski sukob, dobijali smo vesti, pa smo i to komentarisali".

"Sarajevski Klix kaže da je Vučić pokazivao studente koji mu zagorčavaju život", rekao je Vučić komentarišući snimak njegove šetnje sa Trampom po terasi Predsedništva.

Upitan da li je sa Trampom razgovarao o situaciji u Srbiji, kaže:

"Jesmo, videćete u tom intervju. On nema prirodnu odbojnost prema Rusiji. Mnogo bolje o Ukrajini mislim ja nego on. Pričali smo o demonstracijama, on sve razume. Danas se baš pogodilo da su protiv mene hteli da pokrenu kopi/pejst postupke za ukidanje nekih naloga po istom principu kao što su to radili protiv Donalda Trampa".

Autor: Dalibor Stankov