Đurđev: I najbolji greše, ali samo najbolji od najboljih ispravljaju svoje greške, a takav je Marko Đurić

Sada je i onim ,,najnevernijim Tomama" jasno da je glasanje Srbije za proukrajinsku i antirusku rezoluciju u UN bila greška, jer je intervencijom predsednika Srbije Aleksandra Vučića na tu grešku ukazano, dok je Marko Đurić kao šef diplomatije uspešno ispravio tu grešku, te je Srbija sada i zvanično bila uzdržana pri glasanju - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On je pohvalio srpskog ministra spoljnih poslova kao jednog od retkih, a možda i kao jedinog šefa diplomatije koji se visoko kotira i u Moskvi i u Vašingtonu.

- Njegov susret sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim u Moskvi bio je srdačan, prijateljski i sadržajan, te jasan pokazatelj da Đurić nikada neće odustati od očuvanja bratskih odnosa između Srbije i Rusije. Sve što je radio u Vašingtonu kao ambasador i sve što je uradio u svojstvu ministra pokazalo je da on nije ni američki ni ruski ni briselski čovek, već srpski, odnosno vrhunski profesionalac i patriota" - podvukao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige izneo je smelu ocenu da je Đurić najbolji srpski šef diplomatije u 21. veku. ,,Samo on, koji je za svoj narod i zemlju bio spreman da da i svoj život, i to baš na raspetom Kosovu i Metohiji ne ustuknuvši pred albanskim teroristima, mogao je i može da prati šahovsku spoljnu politiku koju vodi predsednik Vučić. Shodno tome, tu su i rezultati - sve što je naša zemlja radila do sada pokazalo se kao ispravno.

- Rat u Ukrajini mora stati, Rusi i Amerikanci moraju razgovarati i sarađivati, a Srbija je i za jedne i za druge danas ključna zemlja u ovom delu Evrope - zaključio je Đurđev.

Autor: Dalibor Stankov