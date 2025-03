Đukanović odbacuje predlog za prelaznu vladu: Biću protiv plenuma, anarhista i stvaranja zle krvi! (VIDEO)

Advokat i poslanik SNS-a, Vladimir Đukanović, odlučno je stao protiv formiranja prelazne vlade, koja je postala ključni zahtev političkih partija u opoziciji i pokreta "Proglas".

U svojoj izjavi na „X“ platformi, Đukanović je naglasio da smatra kako su studentski zahtevi odavno ispunjeni i da novi, politički motivisani zahtevi neće biti ostvareni.

- Možda je i dobro što se konačno prestalo sa foliranjem i navodnim željama da se nekakvi studentski zahtevi ispune, jer oni su odavno ispunjeni. No, od danas je novi zahtev, zapravo od starta ključni zahtev, a to je formiranje prelazne vlade, onako kako to političke partije u opoziciji i Proglas žele, glavni na delu. Taj zahtev neće biti ispunjen, a nama ostaje da verujemo kako su studenti u blokadi iskreni i da njih takođe taj zahtev ne zanima - napisao je Đukanović.

On je dalje dodao: „U svakom slučaju, dok sam živ boriću se za parlamentarnu demokratiju i biću protiv plenuma, narodnih zborova, odlaska na kućne adrese političkim protivnicima, stvaranju zle krvi među ljudima… uvek ću biti suprotnost plenumašima i anarhistima.“

Đukanović je zaključio: „Verujem da će 15. marta biti dovoljno pameti da sve prođe mirno i da država neće morati da reaguje kako bi smirivala usijane glave.“

Njegovu objavu možete pogledati na linku OVDE.

Autor: Dalibor Stankov