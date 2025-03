Tužilaštvo BiH izdalo naredbu za privođenje predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijera Radovana Viškovića i predsednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića.

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović kaže da je Srbima u Republici Srpskoj dozlogrdilo, i da je vreme da se Dejtonski sporazum vrati na snagu, što podrazumeva priču o vojsci, izvršnu sudsku vlast...

- Kako se poštovao Briselski sporazum, Rezolucija 1244... Šta to znači? Velike sile nešto garantuju, a ništa se ne dešava. Imamo Kristijana Šmita gaulajtera... - rekao je Bajatović.

- Genetika je čudo, nije Hitler smislio Treći rajh. On je bio slikar. Ovde, kada je u pitanju Republika Srpska... Tamo je lepo rečeno 3 naroda, dva entiteta... I tako treba da bude po Dejtonu. Najvažnije je šta radi rukovodstvo Republike Srpske. Oni kažu da će doneti Ustav, koji treba da bude u saglasju sa Dejtonom... Ko to sad spori? Svaki visoki predstavnik, a ovaj je nelegitiman, nije glasala Rusija za njega... Sve je to zloupotrebljeno. Dakle krckalo se ono što je dogovoreno Dejtonskim sporazumom. A kada je stvar kulminirala? - pita se Bajtović.

Izvinite, šta je onda Republika Srpska? To je jedna ljuštura, dodao je.

- Doveli su Srbe uza zid, sada hoće nazad vojsku, izvršnu sudsku vlast, vlasništvo nad zemljom. Hoćemo ono što je zagarantovao - naveo je Bajatović, i dodao da je predsednik uradio veliku stvari za Republiku Srpsku.

Bivši pripadnik KOS-a Ljuban Karan kaže da je u Republici Srpskoj najveći faktor destabilizacije Velika Britanija.

- Kada su se odlučili za vojno rešenje, to je bilo kada je maršal Stjuart Pič stavljen za visokog predstavnika. Vojno lice koje je već učestvovalo u ratovima na Balkanu... Znači, već tada su stavljani ti koji se razumeju u vojna pitanja - rekao je Karan.

Što se tiče Nemaca, sa fašističkom prošlošću, uvek je neko vezan za tu priču, dodao je Karan.

- Velika Britanija i SAD imaju svoje interesne zone u nemačkoj, i oni su je kontrolisale od rata do danas, voleli su da imaju ucenjene ljude na visokim položajima... - rekao je Karan.

Politički filozof Dragoljub Kojčić je istakao da su se mnogi preigrali, jer je Srbija sada jaka.

- Mi smo ranije bili slabi, pa se nismo mešali, ali je sada drugačije... Vučić je lepo rekao da ćemo se boriti, braniti naše, Republiku Srpsku. Neki kevću, a neki su se primirili bogami - kaže on

Autor: Dubravka Bošković