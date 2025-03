OSTAJEM PRI STAVU DA BEOGRAD TREBA DA DOBIJE SPOMENIK DRAŽI MIHAILOVIĆU: Šapić predložio još jednu lokaciju Ministarstvu kulture

Na današnji dan 1946. godine, uhapšen je srpski junak i velikomučenik Dragoljub Draža Mihailović, bivši načelnik Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini, izjavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

On je podsetio da se sam čin sramnog hapšenja odigrao u noći između 12. i 13. marta 1946. u selu Dobrunska Rijeka u okolini Višegrada. Operaciju su izveli pripadnici Ozne.

"Predao sam inicijativu za podizanje spomenika generalu Mihailoviću u Beogradu još prošle godine i pored prve lokacije u parku „Terazijska terasa”, ponudio sam još jednu u Parku prijateljstva na Novom Beogradu. Sledeći korak je saglasnost Ministarstva kulture, koju mesecima čekamo, jer bez nje predlog ne može formalno da ide pred odbornike Skupštine Grada Beograda na odlučivanje", rekao je Šapić.

Da li Srbija ima snage i odlučnosti za ovaj važan istorijski poduhvat za naš narod, a to je podizanje spomenika generalu Mihailoviću u našem glavnom gradu, ja zaista ne znam, rekao je gradonačelnik.

"Ono što znam jeste to da sam do sada uradio sve što je u mojoj moći i zbog čega trpim velike pritiske i udarce sa svih strana političkog spektra, kako vlasti tako i opozicije. Od svog stava i mišljenja na ovu temu sigurno neću odustati, a dokle god budem u prilici da se borim za istinu i poništavanje prekrajane istorije, kojom je naš narod trovan decenijama, to ću i činiti bez obzira na posledice, kao i sve napade i opstrukcije od potomaka nekadašnjih boljševika i komunista, koji i danas imaju ogromnu moć i uticaj na svim nivoima srpskog društva", zaključio je Šapić.

Autor: Dubravka Bošković