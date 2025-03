'MALO SU SE PREIGRALI, SRBIJA JE JAKA' Kojčić o sudbini Republike Srpske: Nećemo ustuknuti, Vučić je najavio suočavanje sa svim problemima! (VIDEO)

Kojčić navodi da Srbija više nije slaba zemlja i da nikada neće "dati" nešto što je njeno i što joj pripada!

Politički filozof Dragoljub Kojčić istakao je jutros govoreći za TV Pink da veruje da se istorija odigrava u ciklusima.

- Vučić je pre neki dan otkrio da od 1878. pa do aneksije BiH, znači do 1908. ima 30 godina. Od kako je potpisan Dejton, do sada ima 30 godina. Gotovo da postoji vremenska pravilnost. Igraju trostruku igru, a onda iskoči svo ono njihovo zlo. Aneksiona kriza, oni anektiraju BIH 1908. godine, tada je kraljevina bila jaka, mala, nejaka da pruži otpor sili kao što je Austrougarska. U trenutku kada svi parlamenti evropskih zemalja raspravljaju o aneksiji BiH, u srpskom parlamentu je tema selo Guzevlje da pripada opštini Mačkat ili Čajetini... - rekao je Kojičić.

Kako je dodao, sada su se malo preigrali, jer je Srbija jaka.

- U pitanju je sudbina čitavog naroda... Povampirili su se sada i ovi Milovi, vidite... U Crnoj Gori. Naravno, za Dodika, za Srbe koji žive tamo... Jasno je da Srbija neće da raspravlja o selu Guzvelje, već će kao što je Vučić rekao da se usoči sa problemima. Neki sada kevću, a neki su se primirili - rekao je Kojčić.

Kojčić je potom otkrio stvar, koja se, kako kaže, provukla ispod radara medija.

- Hrvatska je pre neki dan potpisala ugovor sa Nemačkom oko kupovine 50 komada tenkova Leopard 2. Tu sam sve rekao - naveo je Kojčić.

Autor: Dubravka Bošković