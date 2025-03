Vučić primio studente iz Pionirskog parka i zamolio ih da 15. marta odu kući, pa se narednog dana vrate

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas grupu studenata iz Pionirskog parka.

Vučić je ugostio studente koji hoće da uče i koji već danima kampuju u Pionirskom parku.

Sagledao sam svih 5 zahteva, nažalost kao što znate nije sve u našim rukama zato što postoji, rekao bih, u najmanju ruku permanentno ometanje izvođenja nastave, vaš osnovni zahtev nažalost nismo u stanju da ispunimo.

On je rekao da mu je žao što se smrzavaju i šta moraju da trpe svakoga dana, pritiske, uvrede.

Student Miloš Pavlović obratio se predsedniku.

- Dolazimo i situaciju da nas prima predsednik Srbije, a rektori i dekani se prave da ne postojimo, kao da smo studenti drugog reda.

- Želimo iskreno da vam kažemo: svaka vam čast, jer niko u ovoj zemlji do sada, počevši od rektora do dekana, svima smo pisali, poštovani predsedniče, ali jedino se javio nenadležan, ovi nadležni se ne javljaju. I mi dolazimo u situaciju da nas prima predsednik Republike, a rektori, dekani, ne samo da kažu nećemo da vas primimo, nego ćute, prave se da ne postojimo. Kao da smo studenti drugog reda. Možda znamo da bi trebalo da se prikladno obučemo i izvinjavamo se na tome. Takođe, želeli bismo da vas pitamo kao predsednika Republike, osobu koja ima najveći legitimitet u ovoj zemlji. Sa kime da razgovaramo kada niko neće? Ko će da nas sasluša? Specifična je situacija.

- Mislim da smo na početku ove krize kada se sve dogodilo pred 1. novembrom, već 3. novembra imali nasilne proteste u Novom Sadu. Što nije vaše da se svega toga setite, da sve to morate da zapamtite. Dugo nismo razumeli prirodu svega što se dešava oko nas, hteli smo da učinimo sve što možemo.

Dakle, onda su mi rekli, evo, sada ispunjavamo zahteve, tada su mnogi stajali ispred, zviždali, kod nenadležnog, tada sam izgledao da sam nadležan, kada su shvatili da smo zahteve suštinski ispunili, ja sam još te večeri rekao, nekoliko dana pre toga shvatio sam da je u pitanju, ovo je obojena revoluciju i ne krijem ništa pred vama, rekao sam da ti zahtevi, ma koliko puta bili ispunjeni, neće biti prihvaćeni da su ispunjeni. Nažalost, bio sam u pravu. Ono što mene zanima i neću vas zamarati problemima sa kojima se suočavam, o tome ću da govorim sutra na jednom obraćanju građanima, mene interesuje samo, pošto sad znam da ne možete da učite sve i da hoćete, ne može se usloviti, mene interesuje kada bi se počelo 1. ili 5. aprila, postoji li mogućnost da mi vi kažete, ne ulazim u formalnosti, postoji li mogućnost da se spasi ova godina ili ne? Dakle, može li da se to nekako sažme gradivo i da se onda izlazi, ako ne u aprilski, onda u junski, septembarski, oktobarski rok, da dodamo još neki rok, da razgovaramo sa univerzitetima. Ako postoji bilo kakva šansa, onda ću i dalje reći i boriti se za to zajedno sa svima da pokušamo da sačuvamo ovu godinu. Ako vidim da oni koji teraju studente u proteste, u stvari ne haju i ne mare uopšte za to, hoće li izgubiti godinu ali neće.

- Početkom februara podneli smo zahtev da se izađe sa jasnim planom kako će sve ovo biti nadoknađeno, odgovor nikada nismo dobili. Fakulteti moraju da kažu koji je krajnji rok - istakao je student.

- Oni u tome učestvuju od prvog dana, da sad ne ulazimo u to koliko dugo su finansirane aktivnosti spolja. To je posao za andležne državne organe. Ali probudila se Srbija. Juče su ispred škole "Lola Ribar" doveli an silu 300 ljudi, ali ništa nisu uspeli. Ostao im je taj pokušaj da naprave neko čudo prekosutra. Pošto čuda neće biti, jer čuda ne postoje, onda ćemo da razgovaramo na drugačiji način - istakao je Vučić.

Dodao je da je 12 osoba uhapšeno zbog napada na studente koji protestuju u Pionirskom parku.

- Živimo u zemlji u kojoj "sveci" svakoga dana na najbrutalniji način krše Ustav ove zemlje. Govorili su "Ćaci", dobro, sad ću da nosim bedž za sebe "I ja sam ćaci, jer jesam". A vi ste u Ćacilendu. Doći ću ja sutra ili prekosutra da budem u Ćacilendu, kada vam bude teško - naveo je Vučić i zamolio studente iz Pionirskog parka da se sklone sa ulice.

- Druga stvar koji sam želeo da vam kažem, ako donesete odluku da ostanete, daćemo sve od sebe da sačuvamo prostor i da ga ogradimo, ali ja nisam siguran da neće da bacaju kamenice, topovske udare. Došli smo do težih i gorih planova koji nisu usmereni prema vama, već prema nadležnim institucijama. Donesite odluku kakvu hoćete. Ako prihvatite, beskrajno vam hvala, olakšaćete nam posao. Ako je ne prihvatite, mi ćemo zaštititi svakoga - kaže Vučić.

On je rekao da je sagledao i drugi zahtev studenata i da su spremni da pomognu.

- Od moratorijuma na studentske kredita, do povećanja stipendija, pomoć studentima za međunarodne programe. Pomoćićemo vam, maanje ćemo dati onim prevarantima koji su rušili državu, njima ćemo manje dati para, a studentima ćemo da povećamo. Siguran sam da će i studenti blokaderi biti zadovoljni. Uveren sam da mnogi od njih ne žele nasilje, ali neki žele, ali kao i neki pojedinci iz nastavnog osoblja.

- Ma nisu više ni pomenuli nesreću u Novom Sadu, to ih ni ne zanima. Pogledajte, neću da govorim i o roditeljima, i o Raca, i Milosavljevićima, i Firićima, onima koji su izgubili po dva člana porodice. Po dva člana porodice. Koji samo traže pravdu i traže da to ide kroz institucije, a ne na ulici. Pa ne zanima ih to. Pogledajte im kakva su im obrazloženja. Što je rekla Saška Damjanović, kaže, ja bih ih sve oborila na stručnom ispitu. Skupila žena hrabrost i porekla, zato nisu smeli da potpišu. Iz četvrtog zahteva sve što su nam doneli, dali smo i više. Od svega što su tražili, tražili su pare. I danas je Gagan Antonijević odlično rekao, daj nam pare, ali časove da držimo nećemo. Pare su dobili, ali časova i dalje nema. I ja razumem vašu frustraciju. Protesti u Srbiji ugrižavaju "kreditni rejting Srbije". Dok sam živ boriću se protiv zborova i plenuma. Smislili su kod nas novi eksperiment.

Student Miloš Pavlović istakao je da ne studenti ne mogu da razumeju zašto smetaju u Pionirskom parku.

- Navešću vam primer koliko su licemerne mnoge zapadne sile, posebno iz EU. Neko je pre 3, 4 godine neko je pokušao da na par sati blokira N1. Nisu ništa loše učinili, blokirali N1 zbog nekih anti srpskih stavova. Cela Evropa nam je skočila na glavu, 500 saopštenja da smo dužni da im obezbedimo normalan rad. Kad su blokaderi blokirali RTS, napadajući pesnicama i nogama Žandarme, 22 sata niko nije mogao da uđe u RTS. Niko se iz EU nije oglasio. Kažu mora da se poštuje sloboda okupljanja, nijedan pendrek nismo podigli u ova 4 i po meseca. Pa se vi onda pitate zašto je to tako. Pomislili su da su toliko jaki da mogu da maltretiraju ljude koji žele da rade.

Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je naveo da neće ništa da kaže o Ćulibruku.

- Neću ništa da kažem o Ćulibrku, 10 godina je reka oda će da me rasturi, a kad sam otišao ilo je obrnuto. Jel vi stvarno verujete da je neko ovoj deci nešto platio. A ja znam kako plaćate dolaske na mitinge i kako se pare otimaju u sopstvene džepove i tkao dalje. Svako gostovanje u regionalnim centrima, prevoz hrana, dnevnica, sve plaćaju. Čajetina 2500 dinara dnevnica, plaćen kombi, gorivo, obrok. To je za odlazak do Čačka. Za odlazak u Beograd na skupove to je mnogo više - naveo je Vučić.

Siguran sam da će nadležni tužioci da prate emisiju i reaguju u skladu sa zakonom. Nema zaštićenih, ko krši zakon, zna se šta sledi. Ja nisam verovao tim stvarimo, meni je to bilo čudno. Mislio sam da su to neki bezveznjakovići, ali izgleda su to ozbiljnije planirali.

Autor: Snežana Milovanov