Dodik: Neustavan pravosudni sistem goni svakog ko se ne slaže s muslimanskom stranom

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je neprihvatljiv neustavan pravosudni sistem dizajniran da krivično goni svakoga ko se ne slaže sa muslimanskom stranom i njihovom vizijom Bosne i Hercegovine, dodajući da nije jedina osoba koja se suočava sa pravnim gonjenjem zbog protivljenja procesu izgradnje nacije u BiH.

Dodik je za magazin "Američki konzervativac" izjavio da su administracije američkih demokrata, uključujući one pod bivšim američkim predsednicima Bilom Klintonom, Barakom Obamom i Džozefom Bajdenom, dosledno radile na stavljanju i katolika Hrvata i pravoslavnih Srba pod političku i pravnu vlast muslimanske manjine u BiH, prenela je danas Srna.

"Ovo je duboko emotivno pitanje za nas. Tokom i nakon rata, 150.000 pravoslavnih Srba bilo je prisiljeno da napusti svoje domove, ostavljajući svoju imovinu nakon što su muslimani preuzeli kontrolu nad Sarajevom", rekao je Dodik.

Istakao je i da nije jedina osoba koja se suočava sa pravnim gonjenjem zbog protivljenja procesu izgradnje nacije u BiH i podsetio da je zbog svog političkog delovanja osuđen i predsednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Dragan Čović, iako je kasnije oslobođen.

"Ova taktika se koristi za zastrašivanje i obeshrabrivanje onih koji se opiru programu izgradnje nacije, efektivno sprečavajući predstavnike Hrvata i Srba da izraze svoju zabrinutost zbog asimilacije njihovog naroda u muslimansku većinu", naveo je Dodik.

Dodik je kazao da je pokretač "sudskog lova na veštice" protiv njega bivši američki ambasador u BiH Majkl Marfi, koji se nadao da će građani Republike Srpske podržati presudu Suda BiH, što se prema njegovim rečima, nije desilo.

"Prema poslednjim anketama, ogromna većina birača smatra da je presuda politički motivisana i nelegitimna", istakao je Dodik.

On je naglasio da se Marfi, dok je bio ambasador, ponašao kao kolonijalni guverner.

"Prilikom susreta sa hrvatskim predstavnicima u BiH, on je insistirao da se na njihovoj teritoriji izgradi gasni terminal. Međutim, on im je takođe rekao, čak im je zapretio, da kontrola i nadležnost nad terminalom moraju da se predaju muslimanima. To je bio nepravedan pristup prema Hrvatskoj i njenom narodu", kazao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje šta je izlaz iz političke krize u BiH, Dodik je rekao da više nema idealnih rešenja.

"Ne možemo da prihvatimo neustavan pravosudni sistem dizajniran da krivično goni svakoga ko se ne slaže sa muslimanskom stranom i njihovom vizijom zemlje. Mi ne tražimo rat ili bilo kakav oblik sukoba - mi se zalažemo za mir. Rukovodstvo Republike Srpske nastoji da vrati izvorno tumačenje Ustava BiH", rekao je Dodik.

On je istakao da se sva tri naroda moraju uključiti u dijalog i raditi na kompromisu o hitnim pitanjima sa kojima se BiH suočava.

"Svaka grupa zaslužuje da se njen glas čuje. Međutim, diplomatskim korom BiH pretežno dominiraju muslimanski službenici. Glasovi Hrvata katolika i pravoslavnih Srba praktično su odsutni u ambasadama u inostranstvu, uključujući onu u Vašingtonu i Misiju BiH pri UN", ukazao je Dodik.

On je rekao da ovo nije održiv način upravljanja državom i da se sve strane moraju udružiti, uključiti se u dijalog i raditi na dogovoru o budućnosti zemlje.

Dodik je naveo da su SAD potrošile milijarde dolara na proces izgradnje nacije u BiH, a da zauzvrat nisu dobile apsolutno ništa.

On je rekao da u istočnom delu Republike Srpske, u blizini granice sa Srbijom, postoje značajna nalazišta litijuma, magnezijuma i drugih retkih zemnih minerala, za koje se procenjuje da je njihova komercijalna vrednost veća od 100 milijardi dolara (91,5 milijardi evra).

Dodik je kazao da do sada nije dato pravo na rudarstvo nijednoj zemlji ili stranoj kompaniji, te da je spreman da o tom pitanju razgovara isključivo sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, i da veruje da bi mogao biti postignut obostrano koristan sporazum.

"Otvoreni smo za razgovore o sporazumu o retkim zemnim mineralima sa predsednikom Trampom", zaključio je Dodik, koji dodao i da postoji potencijal za saradnju sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, čija je vlada uključena u ovu investiciju.

"Vlada Republike Srpske, u saradnji sa predsednikom Trampom, spremna je da ubrza izdavanje svih potrebnih rudarskih dozvola za američke kompanije odabrane za učešće u ovom sporazumu o retkim zemnim mineralima", naglasio je Dodik.

On je ocenio i da je govor potpredsednika Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vensa na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji bio inspirativni katalizator promena širom Evrope, i da je "služio kao oštar analitički poziv za buđenje”, ali da je bio iznenađen nedavnom objavom na mreži Iks američkog državnog sekretara Marka Rubia, kome je, kako ja naveo, jasno stavio do znanja da ne podriva suverenitet, sigurnost ili stabilnost BiH.

Dodik je naglasio da podržava mirno i ustavno rešenje trenutne političke krize u BiH.



On je rekao da ne može da poveruje u ono što se dogodilo u Rumuniji, gde je kandidatu Kalinu Đorđeskuu zabranjeno učešće na predsedničkim izborima.

"To je nadrealno. Siguran sam da SAD i njihovo rukovodstvo ne podržavaju svet u kojem su takve stvari moguće. Čvrsto verujem da smo svedoci pojave antitrampovog bloka među evropskim liderima. Postoje upadljive sličnosti između onoga što se dešava Đorđeskuu i moje situacije", zaključio je Dodik.

Autor: Jovana Nerić