Dodik: Ukoliko presuda protiv mene bude politička, mi ćemo politički i odgovoriti

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da suđenje protiv njega pred Sudom Bosne i Hercegovine predstavlja politički proces koji za cilj ima, kako je naveo, njegovo uklanjanje sa političke scene.

"Taj proces nema nijedan pravni element i siguran sam da će presuda biti oslobađajuća. Pristao sam da idem tamo, jer će biti oslobađajuća presuda. Tužioci u Sudu BiH su ispod svakog pravnog dostojanstva", rekao je Dodik za RTRS. Naglasio je da za osudu ne postoji nijedan pravni element, već samo politički elementi. "Sud će morati da vodi računa o pravu. To je potpuno pravno neodrživ predmet, koji je pravno motivisan. Mi znamo šta ćemo raditi. Neka odmah znaju svi. Postoji konsenzus svih nas o tome šta ćemo raditi. Pa neka probaju... Ako je to politička odluka, i mi imamo pravo na politički odgovor. Mi ćemo politički odgovoriti", istakao je Dodik. Kada je reč o navodima opozicije u Republici Srpskoj, da "Dodik nije Srpska", on kaže da i nije, ali da jeste njen predsednik. "Ja tu funkciju nisam dobio igrajući košarku, nego zato što sam obavljajući tu funkciju potpisao ukaz. Zamislite neko vas tereti jer ste obavljali svoju funkciju. Ovde nema života, mogu da govore šta hoće", navodi Dodik, dodajući da su u BiH stvari postavljene na takav način da je ona "osuđena na propast". Prema njegovim rečima, umesto da se od BiH napravi mesto koje je predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom, taj isti Dejton ruši Federacija BiH. "Srpska je javno pristala na Dejton, to pokazuje našu privrženost međunarodnom sporazumu, dok je kod njih sve obrnuto", navodi Dodik, dodajući da Sarajevo politički ne može da egzistira bez njega. Tužilaštvo BiH je 11. avgusta prošle godine podiglo optužnicu protiv Dodika zbog toga što je potpisao predsedničke ukaze i time proglasio važećim dva entitetska zakona, koja je ranije poništio visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit. Reč je o izmenama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS i Zakona o neprimenjivanju odluka Ustavnog suda BiH.

Autor: Dalibor Stankov