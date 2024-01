Dodik: Srbi u Republici Srpskoj od BiH žele samo jednu stvar - da postupna ustavno

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da Srbi u Republici Srpskoj od Bosne i Hercegovine žele samo jednu stvar - da postupa ustavno, a ne da ih prikazuje kao "nevaljali narod" koji treba kažnjavati.

On je na konferenciji za medije nakon statičkog prikaza sredstva naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije u kasarni Topčider, istakao da BiH od Srba pravi loše momke koje treba sankcionisati.

- Srpski narod u Republiku Srpskoj ne može da računa na objektivan pristup. Vidite, kada se radi o Albancima, onda se njima sve uvažava, onda pokušavaju da im priznaju nezavisnost, a kada Srbi u Republici Srpskoj traže samo jednu stvar, nama ne dozvoljavaju ni da budemo u ustavnom poretku kako je donesen u BiH - rekao je Dodik i dodao da se sa druge strane nipodaštavanjem sporazuma, Albanicima na Kosovu i Metohiji daju sva prava.

On je dodao da je upravo to što srpski narod pokazuje da je za Dejtonski sporazum i mir, dovelo do toga da se nađe u jednom potpuno nestabilnom bezbednosnom raspoloženju od strane aktera politike i dešavanja na prostoru BiH.

- Od činjenica da često imamo pretnje od strane Bošnjaka, kako će oni nešto učiniti, verovatno motivisani obećanjima koje im daju njihovi zapadni partneri, do toga da na prostoru BiH deluje zajednička vojska, govori u prilog tome da je to jedna iluzija koja je sklepana u okviru "zapadnih raspoloženja tog vremena - rekao je Dodik.

On je naglasio da vojska u BiH nema svrhu i da srpski narod ne može imati poverenja u nju.

- BiH je nestabilna i teško se može stabilizovati. U ovom trenutku, njen politički život obezbeđuje pritisak koji doživljavamo sa strane Zapada, pre svega Amerike, ali i Britanije koja se vraća u žestokom obliku da bi nametala svoje politike prema Srbima. One su uvek negativne i mi moramo da ih vidimo - rekao je Dodik.