Dodik: Republiku Srpsku niko ne može da sruši, ja sam čovek mira

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da Srpsku niko ne može da sruši, poručivši građanima da ne treba da se plaše jer, kako je naveo, rata neće biti.

"Zbog toga što smo stabilni i pokušavaju da nas ruše, ali im to neće uspeti. Mi ratovati nećemo, ali ćemo sačuvati Republiku Srpsku i napraviti je nezavisnom državom", rekao je Dodik na tribini Pokreta "Odbranimo Srpsku" u Banjaluci, prenosi Srna.

Dodao je da je on čovek mira i da će sačuvati mir u Republici Srpskoj, ali i nju i njenu stabilnost.

"Nikome nećemo dati našu imovinu", istakao je Dodik.

On je naglasio da će ove godine prvi put biti održani izbori koje će organizovati Republička izborna komisija.

"Da li će na njih izaći Jelena Trivić, Igor Crnadak i drugi, to nas ne zanima. To će za nas biti legalni izbori, a ovi sa Zapada to i ne moraju da prihvate jer ima ko hoće", rekao je Dodik.

Istakao je da Republika Srpska nikada nije imala više prijatelja u svetu, dodavši da će Srpsku uskoro posetiti "veliki prijatelj, mađarski premijer Viktor Orban".

Dodao je da Srpska ima odlične odnose i sa Srbijom koju je, kako je naveo, ojačao predsednik Aleksandar Vučić.