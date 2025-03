Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, gostujući u Novom jutru kod Jovane Jeremić, izneo je svoja očekivanja pred današnji protest napominjući da će ovaj dan doneti još veće podele, doneće nasilje, doneće nacionalnu nesreću i mi moramo da sprečimo to da narednih dana ne eskalira.

- Kroz istoriju naš narod i naša država u danima marta imali su uglavnom negativne događaje koji su nekada bivali i tragični. Ono što se nadam, verujem i molim je da danšnji dan prođe mirno i ukoliko je ikako moguće na usijane glave apelovati da imaju veliko poštovanje prema sopstvenoj državi i prema predstavnicima sopstvene države koji su zaduženi za sprovođenje reda i poretka. Tu mislim na snage bezbednosti i policiju koju su neprijatelji naše države, a tui mislim na kreatore čitavog ovog haosa koji se nalaze na zapadu i spolja diktiraju nekim ovde dobro plaćenim, mislim da ćemo se iznenaditi u mesecima pred nama kada se sazna koliko je novca uloženo ne bi li se od Srbije napravilo ovo što nam danas rade- rekao je Đurđev u Novom jutru kod Jovane Jeremić.

- Verujem da će imati poštovanja prema prpadnicima policije koji se sa tim uputstvima sa zapada unazad tri do četiri meseca svakodnevno iscrpljuju, omalovažavaju, napadaju, psuju, gde su ljudi pokazali ogromnu snagu i napore i ja ih molim da izdrže današnji dan. Veoma je važno da ne nasedaju na provokacije kojih će svakako biti. Mislim da se provokacije dešavaju i sad samo mi nemamo dovoljno medija i novinara da izveštavaju o svemu tome- dodao je Đurđev.

- Ono što smo sinoć imali prilike da vidimo, osobe koje organizuju proteste i koji su se okupili sinoć su fantastično organizovani. Oni imaju svoje predvodnike i to ne mali broj i mogli smo da vidimo da većinma onih koji nose megafone su vrsta koordinatora, oni tačno znaju šta rade, dobro su organizovani, tu postoji subordinacija. To što se u medijima ne pojavljuju imena vođa i kolovođa protesta svih ovih meseci ne znači da oni ne postoje i ne znači da naši državni organi ne znaju ko su oni i da će svakako u određenom momentu biti predstavljeni našoj javnosti. Mislim da je kao važno obelodaniti njihova imena kao i imena osoba koje su kovale ovaj plan ne bi li napravili krvoproliće u Beogradu - dodao je Đurđev i dodao:

- Jako je važno da naši građani znaju njihova imena i prezimena. Pravi se velika greška zato što se oni prdstavljaju kao mladi ljudi. Mlad je čovek dok ne napuni 18. godina, posle toga je odgovoran pred zakonima ove države. Kod nas je na žalost situacija takva da se sa roditeljima živi do 40-te godine pa se i stariji smatraju mladim ljudima.

- Mora država da pokaže da je država, proteklih dana to i pokazuje tako što privodi one protiv zakona i u tom pravcu treba pojačati. Jako je važno da politički lideri, pre svega na vlasti, jasno odrede kako prema ovim događajima tako i prema svojim visokim funkcionerima koji se ponašaju dijametralno u odnosu na proklamovanu politiku Vlade Srbije. Potrebno je da svi građani koji podržavaju politiku koja je proklamovana od strane Vlade Srbije, da nedvosmisleno to podrže. Potrebno je da budemo jasni i precizni i da znaju ljudi na koga mogu da se oslone, a na koga ne. Ogromna većina, preko 80 odsto građana Srbije očekuje da ih Srbija i zaštitit, da Srbija obezbedi poredak i u tom pravcu ja ima i reči kritike za Vladu Republike Srbije, a to je što su se pojavile dve grupe studenata i oni se razlikuju po privilegijama. Prva grupa privilegovanih studenata je ona kojoj se unazad 3-4 meseca ispunjavaju zahtevi, sve što im padne na pamet. Drugoj grupi studenata koji žele da uče država nije obezbedila njihov zahtev da studiraju i to je zbog previše snishodljivosti prenma nastavnom kadru na visokoškolskim ustanovama, gde se danas jasno vidi kao dan da su oni organizatori i kolovođe čitave ove državne krize i oni snose teret za svu ekonomsku krizu- rekao je Đurđev u Novom jutru kod Jovane Jeremić.

- U ovim satima i danima pred nama najvažnije je da budemo jasni i najveću ulogu u tome ima Vlada Republike Srbije. Ja bih voleo da se oni već večeras okupe zajedno, lideri političkih partija koji čine Vladu i da iznesu jedinstveni stav, da više nema smutnje, da pojedini visoki funkcioneri iznose političke poruke koje su dijametralne od politike Vlade Srbije i da narod zna i da svi znaju ko je dosledan svojoj politici i svojim partnerstvima. Ukoliko se vlast u Srbiji bude oslanjala na neodlučne, oni koju se već dogovorili svoj naredni angažman mislim da će se kriza produbiti i da većina građana ove Srbije koji su dobronamerni prema našoj državi neće pozitivno odreagovati u odnosu na vlast koja je neodlučna i koja se koleba i koja u čijim se redovima čuju različite poruke. Mislim da je to od izuzetnog značaja i nema potrebe da se članovi Vlade tako i lideri političkih partija, koji čine Vladu Republike Srbije kriju i čekaju neki povoljan trenutak, povoljnijeg trenutka od ovog neće biti. Današnji dan će doneti još veće podele, doneće nasilje, doneće nacionalnu nesreću i mi moramo da sprečimo to da narednih dana ne eskalira- zaključio je Đurđev.

Autor: Jovana Nerić