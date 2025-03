Drecun: Opozicija bi volela da je na krilima ovih protesta neko dovede na vlast

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun ocenio je danas da bi opozicioni političari "voleli i želeli da ih na krilima ovih protesta neko dovede na vlast mimo demokratskih procedura i izbora".

On je za Tanjug naveo da su protesti slojeviti i da studenti u blokadi imaju jedan cilj i da traže da im se ispune zahtevi, iako su, kako kaže, posle usvajanja Zakona o visokom obrazovanju u Narodnoj skupštini, svi njihovi zahtevi ispunjeni, a da dalje održavanje studentskih protesta poprima klasičnu političku formu i to opozicionu sa zahtevima da dođe do promene vlasti što, kako kaže, nije prihvatljivo.

Drecun je rekao da neko iz inostranstva, usmerava deo ovih protesta u pravcu koji treba da dovede do nasilne smene vlasti ili da pripremi teren za nastavak svega toga do trenutka dok se sama vlast ne preda.

Drecun je ukazao da osim građana koji izražavaju svoje političke stavove i neslaganje sa trenutnom vlasti, mnogo građana na protestima ne podržava opoziciju i koji su, kako kaže, sigurno zainteresovani da sve prođe mirno i da ne dođe do sukoba.

Međutim, kako je rekao, postoje razne strukture koje mogu da angažuju ekstremiste i da su takve najave bile na društvenim mrežama, ali da nisu ekstremisti samo među anonimnim ljudima, već da ih je najviše među opozicionim političarima.

Drecun je rekao da je brutalni ekstremizam ono što je Miloš Jovanović uradio u Narodnoj skupštini.

‘’Ko onda potpaljuje vatru među tim ekstremistima da se naoružavaju i da dolaze danas na ulicu da izazovu nasilje, pa upravo ti političari. Ko napada žandarme dimovima, štitovima, pendrekom, pa ti opozicioni narodni poslanici,’’, kazao je Drecun.

Naveo je da su procene bezbednosnih službi da će na protest biti oko pet-šest hiljada ekstremista koji su spremni za izazivanje nasilja.

Smatra da je današnji protest studenata u blokadi visokorizičan sa bezbednosnog aspekta i da, s obzirom na ciljeve koje imaju različite socijalne strukture koje učestvuju u protestu, postoji mogućnost da skup bude iskorišten za izazivanje incidenata, za nasilje i neke ekstremne akcije.

Drecun je rekao da današnji skup nije prijavljen i da je nezakonit i da je država sa minimum kapacitetima, posebno u aparatu sile, kontrolisala situaciju svih prethodnih meseci u protestima.

‘’Tu i tamo je bilo nekih incidenata, ali je situacija bila pod kontrolom. Sada, ako bude potrebe, iskoristiće se maksimalni kapaciteti države da bi se sprečilo da neko proteste zloupotrebi zarad nasilne promene vlasti’’, rekao je Drecun.

On je kazao da je od Velimira Ilića čuo da su na protestu 5. oktobra 2000.godine imali jurišnu grupu naoružanu maljutkama - protivoklopnim vođenim projektilima i dodao da sva saznanja ukazuju da će ih biti i danas i da to pokazuje da ima pripremljenih i spremnih ekstremista koji žele da izazovu nasilje.

‘’Onaj ko rukovodi tim ekstremistima i koji plaća 300, 350 i 500 evra da dođu danas da izazivaju incidente, on će odlučiti u kom pravcu, u kolikoj meri, sa kolikom silo mi sa koliko ljudi će delovati. Ali zato su pripremljeni državni kapaciteti. Naše službe rade, na terenu su pripadnici policije, žandarmerije, svih specijalnih jedinica su tu, prvo da zaštite samo učesnike protesta od onih koji bi izazvali incidente, a onda da zaštite institucije’’, rekao je Drecun.

Autor: Jovana Nerić