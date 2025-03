'UČINIĆEMO SVE DA IM POMOGNEMO' Predsednik Vučić o jezivom POŽARU u diskoteci u Kočanima: Ovo je TRAGEDIJA neverovatnih razmera za ceo Balkan

Današnjoj sednici Vlade Republike Srbije, na poziv predsednika Vlade Miloša Vučevića, prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Sednica je počela minutom ćutanja zbog nezapamćene tragedije u Severnoj Makedoniji.

Današnja sednica imala je dve tačke dnevnog reda: bezbednosnu situaciju u zemlji i regionu i proglašenje Dana žalosti u utorak zbog tragedije u Severnoj Makedoniji.

Vlada je jednoglasno usvojila odluku da utorak bude proglašen za Dan žalosti u Republici Srbiji i da se već od večeras zastave Srbije i Severne Makedonije zajedno istaknu i spuste na pola koplja da "našoj braći pokažemo zajedničku žal za poginulima".

Predsednik je na samom početku obraćanja još jednom izjavio saučešće porodicama stradalih u tragičnom požaru u Severnoj Makedoniji u kome je, prema najnovijim informacijama, poginulo 59 osoba, a povređeno je 155.

- To je neverovatna tragedija za ceo Balkan. Oni su se prvo nama obratili za pomoć i mi ćemo učiniti sve da im pomognemo. Molio bih vas da radite neumorno. Zlatibore, svi naši lekari da se uključe, sve što imamo i možemo - da damo! To je tragedija neverovatnih razmera za ceo Balkan, a kako sam čuo biće više od 60 mrtvih. Imamo sad dovoljno helikoptera, da deo preselite na niški aerodrom, ako ne može pošaljite dve španske kase, nisu troškovi važni, šaljite odmah! Svaki spašen život je važan -rekao je Vučić.

Vučić je prokomentarisao i sinoćnji protest u Beogradu.

- Dobro da nije bilo većih nemira, uspeli smo sve da držimo pod kontrolom bez podignutog pendreka što se nije desilo ni u jednoj zemlji u svetu!, kazao je Vučić i zatražio od ministra zdravlja dr Zlatibora Lončara da obavesti građane o lažima u vezi sa navodnom upotrebom zvučnog topa. Mora da se odgovara za laži o zvučnom topu jer da je to bilo 10.000 ljudi bi se javilo za pomoć, rekao je Vučić na šta je dr Lončar rekao da je to već demantovano kao i laž da je preminuo čovek od zvučnog udara jer niko nije preminuo od juče u 11.26 sati. I za ono nasilje na Trgu Nikole Pašića, čoveka kog su šutirali na ulici, neko mora da odgovara -rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je ukazao kako su menjani izborni rezultati na KiM, na uštrub Srba.

- Važno je da se ukazuje na to šta se dešava na Kosovu i Metohiji, kako su menjani izborni rezultati. Mi smo sve prebrojali u srpskim sredinama. U srpskim sredinama, Srpska lista osvojila je 10 mandata. Ali iznenađujuće da je gospodin Rašić u ortodoksnim albanskim sredinama, ili možda nije iznenađujuće, dobio je značajan broj glasova. Mi to nismo mogli da brojimo. Nisu nam ni dali da imamo kontrolore u Peći, Glogovcu, Štimlju, Orahovcu... On je doneo značajan broj glasova iz tih mesta, tako da su mu dodali da on ima jedan mandat, a Srpska lista 9 - rekao je Vučić i naglasio da se mora ukazivati na dalji progon našeg stanovništva na Kosovu i Metohiji -naveo je predsednik

Vučić se osvrnuo i na trenutnu situaciju u prosveti.

- Važno je da se stvari u potpunosti normalizuju. Morate da vidite ako postoje ljudi koji trajno ne žele da rade u sistemu prosvete, imate u Nacionalnoj službi za zapošljavanje oko 3500 nastavnika koji čekaju posao. Sagledajte to sve. To ne znači bilo šta preko noći. Razgovarajte sa nastavnim osobljem hoće li da rade ili neće. Hoće - hoće, neće - neće. Ko neće da radi, deca moraju da uče, sistem mora da funkcioniše -rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić