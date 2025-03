Nakon protesta dela studenata koji je održan u subotu, 15. marta, medijski prostor u opozicionim medijima preplavljen je kontradiktornim informacijama o navodnoj upotrebi tzv. "zvučnog topa" – uređaja koji emituje snažne zvučne talase.

Dok opozicioni mediji upozoravaju da je "neko" iskoristio tzv. zvučni top, zvanične institucije tvrde da postupaju isključivo u okviru zakona.

Nakon spekulacija o navodnom korišćenju uređaja za emitovanje zvučnih talasa, poznat kao LRAD ili "zvučni top" oglasio se odmah predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a za njim odmah i Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i Ministarstvo odbrane, ministar unutrašnji poslova Ivica Dačić, general Vojske Srbije Slavko Rakić, v.d. direktora policije Dragan Vasiljević, kao i mnogi drugi, a Prvo osnovno javno tužilaštvo pokrenulo je istragu.

Ali, pored svih jasnih navoda i demantija, opozicioni mediji nastavljaju da objavljuju tekstove u cilju stvaranja atmosfere panike.

Spin medija i opozicije

Ovaj događaj jasno pokazuje da opozicioni mediji i sama opozicija koriste spin kako bi stvorili atmosferu panike i političke polarizacije.

Dok zvanične institucije konstantno ističu da su sve mere sprovedene u skladu sa zakonom, opozicione narative karakteriše preuveličavanje i iskrivljavanje stvarnosti – što dodatno narušava poverenje javnosti.

Evo kako je sve krenulo – objavljen dokaz

Mediji u Srbiji ranije danas objavili su kako je "počela operacija laži i obmana vezano za zvučni top".

Vučić odmah demantovao

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odmah u subotu 15. marta, kazao je da su sramotne optužbe da je neko koristio zvučni top, kao i da je na fotografiji koja kruži na društvenim mrežama antidron puška.

Lažne tvrdnje o tzv. zvučnom topu kao deo političke manipulacije i pokušaj širenja panike?



Istakao je da se policijske akcije sprovode u skladu sa zakonom i da nema dokaza o upotrebi uređaja koji bi se mogao identifikovati kao "zvučni top".

Takođe, on je danas u svom obraćanju naglasio da su medijski navodi o upotrebi takvog sredstva deo političkih manipulacija.

Kako je rekao, nakon svih netačnih informacija, "usledila najveća laž".

"Kad se sve neuspešno završi, onda morate da lažete još više. Onda su došli na ideju da izmisle priču o zvučnom topu. I pronašli su taj zvučni top, prikazali ga, prikazali ga u rukama vojnika Sribje, pripadnika Kobri, samo što to nije zvučni top, već antidron puška. Obična antidron puška, jer Vojska i Kobre uopšte nemaju zvučni top. U Vojsci Srbije ne postoji zvučni top", naveo je Vučić.

Reakcija zvaničnih institucija

Suočene sa ovim tvrdnjama, zvanične institucije demantovale su sve navode o upotrebi "zvučnog topa", naglašavajući da nema osnova za primenu uređaja koji nije predviđen važećim propisima.

Ministarstvo odbrane kategorički je odbacilo kao notorne laži i neistine navode koji su izneti u pojedinim medijima i izjavama pojedinaca o upotrebi tzv. zvučnog topa.

"Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nisu koristili i ne koriste zvučni top kao ni druga sredstva koja nisu predviđena zakonom", saopšteno je iz tog ministarstva.

"MUP najodlučnije demantuje dezinformacije"

Zvučni top nije korišćen, poručili su iz MUP nakon tvrdnje studenata u blokadi i opozicije da je zvučni top iskorišćen kod SKC u trenutku dok su okupljeni na protestu odavali petnaestominutnu poštu stradalima u Novom Sadu.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) najodlučnije demantuje dezinformacije koje su se pojavile u pojedinim medijima da je, tokom večerašnjeg protesta, upotrebljen zvučni top. MUP nije nikada koristio, niti koristi sredstva koja nisu predviđena zakonom. Policajci danas, i pored napada na njih, nisu ni pendrek izvadili, a kamoli upotrebili neko nezakonito sredstvo", poručuju iz MUP.

I ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su tvrdnje o korišćenju zvučnog topa "opasna laž".

Prema Dačićevim rečima, upotreba zvučnog topa nije u skladu sa zakonom, a policija isključivo koristi sredstva prema zakonu.

"Laž je da je policija upotrebila zvučni top tokom 15 minuta tišine demonstranata na ulicama. Korišćenje zvučnog topa nije u skladu sa zakonom, a MUP Srbije koristi samo sredstva koja su u skladu sa zakonom. Sve činjenice o pomenutom događaju utvrdiće nadležni organi koji će da sprovedu istragu", rekao je Dačić.

Brigadni general Slavko Rakić ponovio je ono što je sopštilo Ministarstvo odbrane – da zvučni top nije korišćen, i da Vojska Srbije takvo sredstvo nikada nije niti ga koristi.

"Kada je u pitanju korišćenje zvučnog topa, on koristi zvučni sistem koji se povećava znatno iznad nivoa zvučnog sistema ljudi i drugih živih bića. Ovo što smo videli ne liči na to. Efekat koji se ostavruje je pojačan zvučni snimak i on bi morao da se čuje, a to na snimcima nema", objasnio je brigadni general Rakić.

Direktor policije Vasiljević: MUP nije koristio zvučni top

Policija na skupu u Beogradu nije upotrebila tzv. zvučni top, tvrdi i v.d. direktora policije Dragan Vasiljević.



"Nikada pripadnici Direkcije policije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nisu koristili navedeno sredstvo. Sredstvo prinude pripadnici Direkcije policije upotrebljavaju isključivo poštujući zakonske propise. Nije bilo upotrebljeno nijedno sredstvo prinude, samim tim nije bio upotrebljen ni taj zvučni top", rekao je on.



Profesor na Univerzitetu u Melburnu potvrdio: U Beogradu nije korišćen zvučni top



Džejms Parker, vanredni profesor na Univerzitetu u Melburnu rekao je da LRAD nekada nazivaju zvučnim oružjem zbog njihovog tzv. tona upozorenja i dodao da u Beogradu nije korišćen.

Parker kaže da se u tipičnim LRAD video-snimcima, ljudi obično hvataju za uši i polako počinju da beže, jer čak i ako je bolno, upoznati su sa zvukom sirene, ali da se to nije dogodilo u Beogradu.

"Mislim da taj video izgleda kao da su ljudi poludeli i ne razumeju da li je to zvuk ili neka stvar koja im dolazi", rekao je.