Opozicioni mediji N1 i Nova bez dokaza plasiraju tvrdnje o upotrebi specijalnih uređaja na protestima, ignorišući zvanične demantije. Ovakvom propagandom šire strah i podrivaju autoritet bezbednosnih institucija.

Beograd je u subotu, 15. marta, bio mesto velikog skupa koji su organizovali studenti, a kome su prisustvovali brojni građani. Okupljanje je proteklo mirno i dostojanstveno, zahvaljujući jasnom stavu studenata da ne žele politizaciju i nasilje. Odbacili su sve pokušaje da se protest iskoristi za izazivanje haosa, te su se, kada su izgrednici u večernjim satima započeli nerede, redari povukli, skinuli svoje prsluke i jasno poručili da taj protest više nije studentski. Na taj način pokazali su da ne žele da budu deo nasilja niti da podrže bilo kakav pokušaj rušenja ustavnog poretka.

Međutim, incident koji se dogodio na skupu, kada se na snimcima vidi pomeranje mase, iskorišćen je od strane opozicionih medija, poput N1 i Nove, za širenje opasnih i neosnovanih tvrdnji. Počeli su da plasiraju narativ da su vojska ili policija upotrebile zvučni top na mirno okupljene građane. Ove tvrdnje su odmah demantovane od strane nadležnih institucija – vojska i policija jasno su saopštile da nikakvo sredstvo prinude nije korišćeno i da je protest protekao mirno, bez ijednog incidenta sa njihove strane.

Opasan narativ opozicionih medija stimuliše haos

Uprkos ovim zvaničnim demantijima, opozicioni mediji nastavljaju da forsiraju priču o navodnoj upotrebi zvučnog topa, ignorišući činjenice i šireći paniku među građanima?! Ovakvo ponašanje je izuzetno opasno i perfidno – namerno se narušava poverenje u institucije koje su tu da štite narod, a ne pojedince ili političke interese. Vojska i policija su svih četiri meseca, koliko traju nelegalni i neprijavljeni skupovi, pokazale maksimalnu uzdržanost i profesionalizam kako bi obezbedile mir i sigurnost svih građana.

Manipulacija i širenje neproverenih informacija bez ikakvih dokaza samo dodatno podgrevaju tenzije i unose nemir među ljude. Opozicioni mediji, umesto da izveštavaju objektivno, očigledno koriste svaki incident kako bi stvorili atmosferu straha i nepoverenja. Sramno je i bezobzirno igrati se emocijama građana na ovakav način, posebno kada se zna koliko je važno očuvati stabilnost i poverenje u institucije, posebno vojsku i policiju, koje brinu o bezbednosti svih nas.

Predsednik Vučič pozvao nadležne da utvrde istinu

I pored demantija od strane vojske i policije da su koristile bilo kakva sredstva prinude, a ponajmanje zvučni top, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je nadležne organe da utvrde istinu - šta se zapravo dogodilo na skupu, a što je u delu javnosti okarakterisano kao upotreba ovakvog naoružanja. Dodao je da, ukoliko dodatna istraga dokaže i potvrdi da se radi o plasiranju lažnih informacija, potrebno je sankcionisati one koji namerno šire lažne vesti i na taj način uznemiruju građane i svesno ruše poverenje u institucije Republike Srbije.

Podsetimo, vojska i policija kategorički su demantovale upotrebu zvučnog topa, a iz Urgentnog centra negiraju javljanje velikog broja građana koji su primljeni, a čije povrede bi mogle biti posledica uticaja ovakvog oružja.

General Rakić: Na predsedništvu anti-dron puška, zvučni top nikada nismo koristili

Brigadni general Vojske Srbije Slavko Rakić ponovio je ono što je ranije saopštilo Ministarstvo odbrane – da zvučni top nije korišćen, i da Vojska Srbije takvo sredstvo nikada nije niti ga koristi.

- Kada je u pitanju korišćenje zvučnog topa, on koristi zvučni sistem koji se povećava znatno iznad nivoa zvučnog sistema ljudi i drugih živih bića. Ovo što smo videli ne liči na to. Efekat koji se ostavruje je pojačan zvučni snimak i on bi morao da se čuje, a to na snimcima nema - objasnio je brigadni general Rakić.

On kaže i da spontano pomeranje ljudi na levu i desnu stranu koje se vidi na snimcima objavljenim na društvenim mrežama takođe nije karakteristično kod dejstva zvučnog topa.

Kaže da se zvučni top koristi u SAD prilikom razbijanja demonstracija, kao i kod nekih spasilačkih misija, recimo posle razornih zemljotresa i drugih elementarnih nepogoda kada treba poslati poruku. Takođe, kaže da je "gotovo nemoguće ne videti zvučni top, jer on mora da bude u liniji dejstva".

Govoreći o navodima da je na zgradi predsedništva viđeno neobično oružje, za koje pojedini veruju da je moglo da bude upotrebljeno u tu svrhu, brigadni general Vojske Srbije odlučno demantuje.

- Sredstvo koje je primećeno na zgradi Predsedništva, reč je o anti-dron pušci koja ometa rad drona i služi da ga onesposobi, obori ili vrati - rekao je Rakić.

Takođe, kaže i da vibriranje tla za koje pojedinci kažu da su ga osetili tokom incidenta "nikako se ne može dovesti u vezu sa dejstvom zvučnog topa".

Za zvučni top srpska javnost prvi put je čula 2022. godine, ali nikada nije uvedeno u upotrebu kod nas.

- Sa tim sredstvom (zvučni top) Vojska Srbije nije imala kontakt - ističe Rakić.

Osobe izložene LRAD (Long Range Acoustic Device) sistemu, poznatom kao zvučni top, mogu pretrpeti niz ozbiljnih posledica po zdravlje koje su očigledne za izloženost toj vrsti oružja. Ako bi snop udara bio usmeren ka masi, kao što se na snimku navodi, veliki broj ljudi, bez izuzetaka, bi se suočio sa više nego ozbiljnim posledicama, jer ovaj uređaj može izazvati privremeni ili trajni gubitak sluha. Upravo zbog ovih potencijalnih posledica koje bi bile masovne i primetne u Urgentnom centru, ovakve neproverene tvrdnje opozicionih medija bez ikakvih dokaza nisu samo neodgovorne, već i obmanjuju javnost i izazivaju strah.

Dejan Vuk Stanković: Izmišljena priča za opravdanje pilitičkog debakla skrivenih organizatora protesta

- Policija nije upotrebila ni pendrek ni gumene metke, što bi upotrebljavala zvučni top i to još tokom 15 minuta tišine za nastradale? Zašto je puštena ta priča? Da bi se vlast optužila za nezakonito postupanje i time podržalo dalje blokiranje fakulteta i demonstracije, upadi u zgrade lokalnih skupstina opstina i gradova po Srbiji. Da bi se nastavile blokade saobraćaja i "medijski pumpalo" dalje i više. Takođe, i za izbegavanje odgovornosti za politički debakl prikrivenih organizatora protesta i naposletku, tu je i društvena i lična odgovornost za blokade fakulteta koje su sad neodržive. Pošto deo političkih aktera živi u paralelnoj realnosti, uhvatili su se za zvučni top, sad je pitanje šta je sledeće? Verovatno skliznuće u domen paranormalnog -rekao je za medije analitičar Dejan Vuk Stanković.

Građani Srbije zaslužuju istinu, a ne propagandu i laži koje imaju za cilj da unesu haos i destabilizaciju društva. Ovakve neodgovorne kampanje lažnih vesti moraju biti prepoznate i osuđene, jer svaki pokušaj da se bez dokaza napadne vojska i policija nije samo udar na institucije, već i na mir i bezbednost svih građana.