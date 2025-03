Đurić: Pre 21 godinu Evropa bila svedok jednog od najmračnijih poglavlja svoje istorije

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić je povodom 21. godišnjice pogroma izjavio da je Evropa tada bila svedok jednog od najmračnijih poglavlja svoje istorije, tragedije koja je ostavila duboke ožiljke na savesti čovečanstva.

"Dana 17-18. marta 2004. godine, na Kosovu i Metohiji dogodio se masovni pogrom, obeležen nezapamćenim talasom nasilja, gubitkom ljudskih života, etničkim čišćenjem i uništavanjem i skrnavljenjem kulturne i verske baštine. Tragično je izgubljeno 20 života, među kojima je bilo 9 brutalno ubijenih Srba i 11 Albanaca koji su stradali u sukobima sa međunarodnim snagama bezbednosti. Više od 900 Srba je ranjeno, dok je 4.012 njih prisilno proterano iz svojih domova", napisao je Đurić na društvenoj mreži Iks.

On je u svojoj objavi rekao da je tog dana šest srpskih gradova i devet sela etnički očišćeno, dok je 935 srpskih kuća i 10 javnih zgrada uništeno, spaljeno ili oštećeno.

"Uništeno je 19 manastira i 16 crkava, dok je više od 100 drugih verskih objekata pretrpelo štetu, što je zadalo razoran udarac srpskom i pravoslavnom nasleđu u našoj južnoj pokrajini. Hiljade neprocenjivih fresaka, ikona i svetih relikvija zauvek su izgubljene, zajedno sa vekovnim zapisima o srpskom prisustvu i postojanju na Kosovu i Metohiji", napisao je Đurić.

21 years ago today, Europe witnessed one of the darkest chapters in its history, a tragedy that left deep scars on humanity’s conscience.



On March 17-18, 2004, a large-scale pogrom unfolded in #KosovoandMetohija, marking an unprecedented wave of violence, loss of life, ethnic… pic.twitter.com/hh0JuJ6dYS