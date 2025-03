VUČIĆ O RAZGOVORU PUTINA I TRAMPA: Daleko smo od mira, ali je ovo ogroman korak

Predsednike Srbije Aleksandar Vučić ocenio je gostujući na Televiziji Pink da je kada je reč o razgovoru lidera Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa mir daleko, ali da je dobro da se razgovara.

Prekid udara na energetske objekte je važan za stanovništvo Ukrajine i privredu RF.

- Ja mislim da smo daleko od mira, ali je dobro da se razgovarao o tome. Dobro je da smo blizu prekida napada na energetske objekte jednih i drugih. Važno je i za stanovnike Ukrajine i za stanovnike i privredu Ruske Federacije. Dobro je da se razgovara o slobodnoj plovidbi Crnim morem, to će da utiče na kotacije nafte. Svakako da se ide ka smirivanju situacije, to je izvanredna vest. Da li će se brzo i lako doći do mira, ne verujem da hoće - naveo je Vučić.

Dok jedna strana ne počne da ostvaruje značajniju prednost na frontu neće biti mira, ističe.

- Ovo je ogroman korak i čestitam predsedniku Trampu o tome - zaključio je on.

Autor: Snežana Milovanov