Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Brisel, gde se najpre sastao sa evropskom komesarkom za susedstvo i proširenje Martom Kos, a u nastavku boravka ga očekuje susret i sa Markom Ruteom.

"Za nas je od velikog značaja pitanje kada bismo mogli da očekujemo otvaranje klastera. Razgovarali smo o onome što bismo morali da uradimo. Trebalo bi da povećamo usaglašavanje sa EU po pitanju njihovih deklaracija spoljnopolitičkih. Nadamo se da ćemo do kraja godine da otvorimo, ne jedan, već više klastera".

"Razgovrali smo i o situaciji u regionu, oboje smo istakli značaj situacije u BiH za ceo region, saglasali se da je neophodno održati mir i stabilnost, kao i da povremeno organizujemo akcije na tom putu".

"Razgovarali smo i o unutrašnjij situaciji u Srbiji, i to kakve sam ja imao primedbe, ne bih o tome da govorim".

"Oni očekuju da nam sledeća vlada bude proevropska".

O predstojećem susretu sa Markom Ruteom:

"Mnogo tema imamo, od bilateralne saradnje Srbije i NATO, do situacije u BiH i regionu. To je od ogromnog značaja za sve nas. Ponašanje i odnos koji imamo sa KFOR na KiM. Sa NATO sada imamo bezbroj tema, ne znam da li će nam sat i po, dva biti dovoljno da kroz sve teme prođemo. Ne znam da li razumete koliko je komplikovana situacija sada u BiH. Sve je na ivici, a svi to hoćemo da izbegnemo. Jedan incident bilo gde i svi smo u problemu. Zato pokušavamo da se to ne desi, zato mi je važno što ću večeras da imam razgovor sa Markom Ruteom. Moram da priznam da je on u svojoj poseti Bosni i Hercegovini bio veoma korektan prema Srbiji".

Osvrnuo se predsednik Vučić i na današnja istupanja Dragana Đilasa i Marinike Tepić oko zvučnog topa:

"Bilo mi je zabavno da gledam ove iz Đilasove stranke kako su sami sebe politički pucali u nogu oko zvučnog topa".

"Što se tiče pretnji Informeru i Draganu Vučićeviću posebno, sladostrašće pojedinih novinara N1 i RTS-a zbog toga, vam sve na najbolji način objašnjava".

"Ovo za crkvu još nisam čuo. To je da dodate još jednu budalaštinu željama nekih da preuzmu sve što misle da bi trebalo da preuzmu. Kad neko misli da može da preuzme državu, što ne bi da preuzme crkvu. Gledali ste onu nesrećnika u Obrenovcu što je upao u zgradu opštine i viče 'kad smenimo patrijarha onda ćemo da kadimo'. Ludaka svuda ima. Što se tiče Đilasa, šta bi on želeo i ko hoće i neće da peva. Oni će danas, sutra imati sastanke, ne bi li se dočepali prelazne vlade, ali od toga nema ništa. Na kraju, samo njih da pustite i više ništa ne morate da pokazujete".

"Ako su naše snage dejstvovale iz zvučnog topa na bilo koji način, ja više nisam predsednik. Ne treba meni imunitet".

"Kupovali smo razne stvari, ne znam da li u vreme Vulina ili Gašića, što imaju sve zemlje sveta. Ali to nikada nije upotrebljavano u Srbiji. Spremao se megafon za upotrebu, ali ni on nije upotrebljen".

"Ako se pojavi ijedan dokaz da je upotrebljeno, ja više nisam predsednik".

Sa predsednikom Vučićem u Brisel je doputovao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković.

Autor: Dubravka Bošković