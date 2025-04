'GOVORILI SMO O DOBRIM STVARIMA' Vučić o sastanku sa Kos: Bila je izuzetno zadovoljna zbog susreta sa novim premijerom Macutom i Anom Brnabić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je gradilište Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2 i tom prilikom je prokomentarisao sastanak sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos koji je održan nešto ranije.

- Imali smo otvorenu razmenu, govorili o svim dobrim stvarima, govorili o svim problemima. Govorili o strateškom putu Srbije, razgovarali o tome šta je potrebno u budućnosti da se uradi. Razgovarali o geopolitičkoj sceni, obavestio sam je o svojim putovanjima u Sjedinjene Američke Države, u Rusku Federaciju. Naravno da u Evropi ne gledaju sa simpatijama na put u Moskvu. Nije to neka velika tajna i kao što znate, ja nikada ništa ne krijem, tako da vrlo transparentno i vrlo otvoreno o tome govorim sa svima i to je to. Ali je to dobar, veoma dobar sastanak i mislim koristan za Srbiju. Ona je bila izuzetno zadovoljna zbog svog susreta sa novim premijerom Đurom Macutom. Takođe srećna zbog sadržaja razgovora sa predsednicom parlamenta Anom Brnabić, ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem. Tada sam i ja odmah zadovoljan, tako da dobro je prošlo -rekao je Vučić.

Autor: D.B.