'NERVOZA JE SVE VEĆA' Vučić o blokaderima i opoziciji: znaju koliko padaju - to ih vodi ka daljoj radikalizaciji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je gradilište Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2 i tom prilikom je prokomentarisao najave blokadera da naprave novi 5. oktobar.

- Sve što sam stariji, sve češće maštam o raznim stvarima, jedne od njih su odlazak na mars i mesec, što ne znači da će se desiti. Snovi su zdravi, ako imaju veze sa realnošću, ali ako nemaju, to nema mnogo smisla. Nervoza je prevelika, znaju koliko padaju u popularnosti, vide i koliko loše stoje partije koje ih podržavaju, što izaziva dodatnu nervozu i dovodi do radikalizacije protesta. Zato su morali da lažu i obmanjuju javnost oko zvučnog topa, zato su morali da obmanjuju javnost oko bezbroj stvari, i o to baš nasilno nad njima, i nekih fakulteta u Novom Sadu, i zato morate da se služite time svakog dana, zato ste morali da izmišljate razloge za blokadu RTS-a, jer nešto morate da preduzmete da biste bili u žiži, a ne znate baš tačno šta biste preduzeli, a ne znate baš tačno nikako da objasnite zašto to radite, zbog čega to radite, RTS baš sa tim nema nikakve veze, ali onda ste opet jedno dočekali kad ste se malo umorili da izmislite razlog samo da se povučemo, a onda ćemo da pretimo sad prvim majem, pa ćemo da lažemo narod, kako su svi sindikati uz nas, a jedini veliki, najveći, jedini stvarno veliki sindikat, ih je u potpunosti odbacio i rekao da nema veze i da neće da učestvuje u tome, ali samostalni sindikat Srbije, ali šta to nju briga, nastavićemo da lažemo i reći ćemo mi smo tu svi zajedno, ne bi li opet okupili nekakvu masu pa da probamo nešto na silu, da upadnete u rad i da kažete, o, mi smo sveli vlast -rekao je Vučić i dodao:

- Mi hoćemo Srbiju demokratije u kojoj će se poštovati pravo na drugačije mišljenje. Videli smo sraman napad na dekana Patrika Drida. Sramota me je da sudovi sve ovo dopuštaju, a u pritvoru drže neke koji nisu uradili ni deo ovakvih stvari. Njih su "žuti" postavljali, pa im sada vraćaju dugove -rekao je Vučić.

Autor: D.B.