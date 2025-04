'OVO JE VELIKA STVAR ZA SRBIJU I DECU IZ CELOG REGIONA' Vučić obišao radove na izgradnji Tiršove: Ponosan sam što gradimo ovakav objekat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2

Podsetimo, predsednik je jutros obišao i radove na izlaznom portalu tunela "Iriški venac" u okviru projekta Novi Sad - Ruma (Fruškogorski koridor), a nakon toga se sastao i sa Martom Kos, komesarkom za proširenje EU.

Predsednik Srbije se oduševio kada je video kako teku radovi.

- Izvinite na kašnjenu, malo sam se zadržao u razgovoru sa evropskom komesarkom. Ovde je niklo kao pečurka, baš se izgradilo u odnosu na poslednji put kada sam posetio. Hvala Evropskoj uniji koja je dala ogroman novac za ovaj objekat koji je od velikog značaja za našu zemlju -rekao je Vučić i dodao:

- Gradi se brzo i baš mi je drago zbog toga. Ovo je velika stvar za Beograd, Srbiju, ali i decu iz celog regiona. Svi lekari će obavljati savesno svoj posao, neće birati koju će decu da leče, a koju ne i zbog toga sam veoma ponosan. Ovo je najbolja prilika da pokažemo koliko brinemo o našoj deci i našoj budućnosti. što pre deca dobiju najbolje uslove, pokazaćemo tu brigu i zato je važno da sa planovima izlazimo sve do 2035. godine, a ne 2027. -rekao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo i na sastanak sa Martom Kos koji je bio veoma sadržajan.

- Imali smo otvorenu razmenu, govorili o svim dobrim stvarima, govorili o svim problemima. Govorili o strateškom putu Srbije, razgovarali o tome šta je potrebno u budućnosti da se uradi. Razgovarali o geopolitičkoj sceni, obavestio sam je o svojim putovanjima u Sjedinjene Američke Države, u Rusku Federaciju. Naravno da u Evropi ne gledaju sa simpatijama na put u Moskvu. Nije to neka velika tajna i kao što znate, ja nikada ništa ne krijem, tako da vrlo transparentno i vrlo otvoreno o tome govorim sa svima i to je to. Ali je to dobar, veoma dobar sastanak i mislim koristan za Srbiju. Ona je bila izuzetno zadovoljna zbog svog susreta sa novim premijerom Đurom Macutom. Takođe srećna zbog sadržaja razgovora sa predsednicom parlamenta Anom Brnabić, ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem. Tada sam i ja odmah zadovoljan, tako da dobro je prošlo -rekao je Vučić.

Vučić je zatim prokomentarisao i planove blokadera za još jedan pokušaj dolaska na vlast nasiljem.

- Sve što sam stariji, sve češće maštam o raznim stvarima, jedne od njih su odlazak na mars i mesec, što ne znači da će se desiti. Snovi su zdravi, ako imaju veze sa realnošću, ali ako nemaju, to nema mnogo smisla. Nervoza je prevelika, znaju koliko padaju u popularnosti, vide i koliko loše stoje partije koje ih podržavaju, što izaziva dodatnu nervozu i dovodi do radikalizacije protesta. Zato su morali da lažu i obmanjuju javnost oko zvučnog topa, zato su morali da obmanjuju javnost oko bezbroj stvari, i o to baš nasilno nad njima, i nekih fakulteta u Novom Sadu, i zato morate da se služite time svakog dana, zato ste morali da izmišljate razloge za blokadu RTS-a, jer nešto morate da preduzmete da biste bili u žiži, a ne znate baš tačno šta biste preduzeli, a ne znate baš tačno nikako da objasnite zašto to radite, zbog čega to radite, RTS baš sa tim nema nikakve veze, ali onda ste opet jedno dočekali kad ste se malo umorili da izmislite razlog samo da se povučemo, a onda ćemo da pretimo sad prvim majem, pa ćemo da lažemo narod, kako su svi sindikati uz nas, a jedini veliki, najveći, jedini stvarno veliki sindikat, ih je u potpunosti odbacio i rekao da nema veze i da neće da učestvuje u tome, ali samostalni sindikat Srbije, ali šta to nju briga, nastavićemo da lažemo i reći ćemo mi smo tu svi zajedno, ne bi li opet okupili nekakvu masu pa da probamo nešto na silu, da upadnete u rad i da kažete, o, mi smo sveli vlast -rekao je Vučić i dodao:

- Mi hoćemo Srbiju demokratije u kojoj će se poštovati pravo na drugačije mišljenje. Videli smo sraman napad na dekana Patrika Drida. Sramota me je da sudovi sve ovo dopuštaju, a u pritvoru drže neke koji nisu uradili ni deo ovakvih stvari. Njih su "žuti" postavljali, pa im sada vraćaju dugove -rekao je Vučić.

