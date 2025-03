BRIGADNI GENERAL RAZREŠIO DILEMU JEDNOM ZA SVAGDA! Rodić: Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije NEMAJU, niti imaju potrebe da nabavljaju ZVUČNI TOP!

Rodić ističe da se u medijima pojavilo dosta spekulacija, ali je samo jedna istina.

Brigadni general Slavko Rakić kaže da Ministarstvo odbrane Srbije i Vojska Srbije nikada nisu imale, niti imaju potrebe da nabavljaju zvučni top.

Kako je dodao, pojavile su se fotografije da je jedan LRAD 450 XL primećen tokom protestam zbog čega je Dačić sa saradnicima prezentovao kako izgeda to sredstvo.

- Pokazao je funkciju, i objasnio koja je njegova namena. dakle, kada je teško preneti govornu poruku demonstrantima, to sredstvo se koristi. To je vrsta megafona. Kao u delu koji se odnosi na emitovanu poruku. To su svi mogli da vide i čuju Druga namena je emitovanje signala na određenim frekvencijama, koja se koristi u misiji odvraćanja - rekao je potom Rakić.

- Imamo ristup internetu, o svemu se lako može steći saznanje. Imali smo 2009. Pitsburg, tokom protesta... Dakle sve je to Američko područje.Ta sredstva su korišćena za upozorenja, odvraćanje širih narodnih masa. Oni se koriste i u Evropi, imamo u Češkoj, policija i vatrogasci su ih koristili, kao i u Nemačkoj tokom kovida. Dakle sve su to misije spasavanja i obraćanja - naveo je Rakić.

Autor: Dubravka Bošković