Premijer Srbije Miloš Vučević osvrnuo se na blokadu depoa GSP-a u Beogradu, koja traje od noćas, naglasivši za Njuz Maks Balkans da 400.000 građana prestonice koristi linije koje ne funkcionišu.

On je naveo i da više relevantno da li su to studenti ili nisu.

-Ono što je jedino bitno je da je to vid nasilja i kažnjavanje građana da ne mogu normalno da putuju od jednog mesta do drugog, ne mogu da idu na posao, u škole. Dobio sam izveštaj od predstavnika Grada Beograda, oko 400.000 građana koristi te linije koje ne funkcionišu u ovom trenutku, jer se neko setio da tamo demonstrira neki bezobrazluk. Niti će to dovesti do nečega što treba da bude krajnji cilj niti to ima ikakve veze sa nesrećom na Železničkoj stanici u Novom Sadu, niti to pomaže utvrđivanju svih činjenica i okolnosti koje su dovede do nesreće, nego za njih predstavlja put da dođu do onoga za šta su ih opozicione stranke zloupotrebile da dođu do Đilasove vlade.

Predsednik Vlade naglasio je i da su sve maske pale, a sve karte su otvorene.

-Od juče imate da Đilas i njegovi saradnici postavljaju zahteve da dobiju novu vladu, izbore bez pitanja građana- zaključio je.



Autor: Jovana Nerić