Mirković: Najoštrije osuđujem maltretiranje građana Beograda

Blokada GSP-a koja je dovela do toga da na 16 autobuskih i 10 tramvajskih linija bude obustavljen saobraćaj i da 280 vozila ne izađe na ulice, novi je nivo maltretiranja građana za koji ne postoji nikakvo opravdanje, Aleksandar Mirković, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

Kako kaže, skoro 400.000 ljudi u Beogradu koristi blokirane linije i svi oni su danas žrtve i taoci ljudi koji su dali sebi za pravo da na ovaj način krše zakon i ustav Srbije.

- Veliki broj građana danas nije mogao da dođe do posla, svoju decu odvede u vrtić, školu, mnogi nisu mogli ni do lekara, pa se postavlja pitanje šta je poenta svega i do kada se planira onemogućavanje ljudi da normalno žive? - rekao je Mirković i dodao:

- Najoštrije osuđujem maltretiranje građana Beograda i pozivam nadležne institucije da ne ostanu neme na brutalno iživljavanje kojem svedočimo.

Kako kaže, ni Beograd ni Beograđani, kao ni svi gosti u našem gradu, nisu ovo zaslužili, ali neka ova sramota ide na dušu onima koji su ovo smislili i sproveli u delo.

- Kroz svoju istoriju Beograd je svaki put izlazio kao pobednik u teškim situacijama, tako će biti i ovaj put, jer najlepši grad na svetu za pobede samo i zna - kaže Mirković i dodaje:

- Zato sa ponosom i danas kažemo: živeo Beograd, živela Srbija.