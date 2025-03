VUČIĆ U ŽITORAĐI RAZGOVARAO SA GRAĐANIMA: Pozvaćemo ljude u Srbiji da se mirnim i demokratskim putem suprotstavimo nasilju! Mi drugačije ne znamo

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, započeo je danas dvodnevnu posetu Topličkom i Jablaničkom okrugu.

Vučić u Domu kulture u Žitorađi

Predsednik Vučić obratio se okupljenima u Domu kulture u Žitorađi.

"Nekoliko reči o situaciji u zemlji. Četiri meseca traže neke zahteve, slušamo o neophodnosti dijaloga, a beže od razgovora. Večeras u Nišu nešto što se događalo samo u Hitlerovoj Nemačkoj. Dolaze Ana ili Miloš, ili oboje, oni se skupili i opkolili da niko ne može da uđe. To nikad u Srbiji nije bilo. To su ti koji bi trebalo da nas zamene. U takvoj Srbiji niko ne bi imao pravo drugačije da kaže".

"Da vlada Srbijom Đilas i oni koji su opljačkali zemlju?! Traže vladu narodnog povrenja - nit' naroda ni poverenja. Četiri meseca nam ekonomija propada. Prvi put imamo da nam 28 odsto turista odustaju od dolaska. Ekonomija nam uslovno rečeno pada, sve zbog blokadera. Ne pada mi na pamet da se bilo kome dodvoravam. Zato vam kažem, da se mirnim, demokratskim putem borimo za svoju otadžbinu, mi rezervnu nemamo".

"Četiri meseca trpimo. Delimično smo krivi mi iz vlasti zato što smo dozvolili da su najgori u društvu osetili da mogu da rade šta hoće. I tako u svakom gradu i selu u Srbiji. Kad im ponudite izbore i referendum - neće. Ali da tuku građane i sprečavaju ih da rade, to mogu. O RTS mislim sve najgore, ali nikad ne bi dozvolio da ljudi ne mogu da jedu. Planiraju da blokiraju najveće pekare u Beogradu, da blokiraju EXPO. Mi ćemo pozvati ljude u Srbiji da se mirnim i demokratskim putem suprotstavimo. Mi drugačije ne znamo. I zato ćemo vas pozvati sve da učestvujemo u toj borbi".

Upitan kada će fakulteti početi da rade, Vučić se rekao:

"Brže nego što oni misle, ali će biti potrebno malko više nego što sam očekivao. Siguran sam da će to biti u aprilu".

Na pitanje meštana iz Pejkovca, predsednik kaže:

"Što se tiče osnovne škole u Pejkovcu, ove godine ćemo da radimo školu u Žitorađi, a sledeće u Pejkovcu. Ako je Vesić obećao trotoar, mi ćemo to da uradimo. A za vrtić, proradiće čim dobiju upotrebnu dozvolu. Domaćine, da ti ja kažem, posle ove hajke, niko neće da stavi potpis na papir. Svi su u strahu od blokadera. I zato čekaš vrtić, jer niko neće da potpiše".

Govoreći oko vode, Vučić je rekao:

"Ako budemo uspeli da pobedimo ovaj teror u Srbiji, a siguran sam da hoćemo, gotovo sam siguran da ćemo sve obaveze završiti do 2026. godine. Za ovih 12 mesta. Da mi verujete i ako bude kasnilo dva, tri meseca".

Jedan poljoprivrednik se zahvalio na subvencijama.

"U narednih 30 dana otvara se Banka Poštanska štedionica u Žitorađi", otkrio je Vučić.

"Deco, ne postoji ništa povoljnije. Ja sam veteran, nijedna država ne može ovo da da", rekao je predsednik oko stambenih kredita za mlade.

Kada se meštanka obratila vezano za put koji je odnela poplava 1995. godine, Vučić je rekao:

"Kako meni sve zapadne, kako da niko pre mene nije došao da odgovara na pitanja".

Dokle će trajati blokade i ovaj teror manjine nad većinom?, postavio je pitanje jedan od prisutnih.

"Veoma sam zabrinut zbog situacije danas. Ne zato što se plašim. Predsednika ni da promene ni da izaberu ne mogu. Ono što smo najbolje radili - ekonomija - sad je zaustavljena. Zaustavili su je ljudi koji ni ne znaju da su je zaustavili. Zovete ih na razgovor svaki dan, a oni da razgovaraju neće. Izađe vojska kažu da nisu koristili zvučni top, izađu svi rodovi policije, izađe BIA, izađe proizvođač i svi isto kažu. Onda oni kažu da ne veruju ovim nego nekim svojim institucijama".

"Ovi iz bivšeg režima su pre neki dan rekli da hoće da budu vlast. Kako da budete vlast?! Sviđa im se. Kakve veze to ima s realnošću? Oni da upregnu studente, i ove, i one da na silu dođu na vlast. Ali pošto im je revolucija propala, morali su da lažu oko zvučnog topa i mnogih drugih stvari. I nastaviće. Ja sam rekao, jedan dokaz i ja više nisam predsednik. Moraćemo da se izborima. Ja to ne mogu sam. I meni i Dačiću je potrebna pomoć. Kad vas budemo pozvali za Beograd, da dođete. Neće biti potrebno toliko policije jer će biti mirno. Svaku blokadu ćemo da im probijemo".

Domom kulture zaorilo se "Aco, Srbine"...

Zamoljen da fudbalski klub dobije tribine na stadionu, Vučić je rekao:

"Pogledaćemo da FSS da najveći deo, a mi da dodamo".

Vučić je nagovestio da će i pojedini lični problemi biti rešeni, jednoj ženi sa zdravstvenim tegobama rekao je da ostane posle skupa na dodatnom razgoovru, jednoj devojci koja je završila medicinu a ne može da nađe posao u struci - "Ne mogu da vam obećavam, ali javiće vam se gospođa Lazić".

Vučić u selu Beloljin

Obilazak firme za proizvodnju ambalaže "Andrejić d.o.o."

Predsednik Vučić u mestu Beloljin kod Prijepolja obilazi firmu za proizvodnju ambalaže "Andrejić d.o.o.".

Na konstataciju domaćina da se radi u tri smene svaki dan, Vučić se prisetio:

"Posle prošlih izbora, došla meni neka stranka koja je osvojila 3, 4 odsto i kažu da se zabrani da se radi nedeljom. Nisam bio zainteresovan za koaliciju".

Na kraju posete, vlasnik firme poželeo je da predsedniku pokloni vino.

Vučić u selu Maričiće kod Kuršumlije

Predsednik Aleksandar Vučić obilazi poljoprivredno gazdinstvo Milovanović i domaćinstvo koje broji 11 članova i zajednički radi i stiže u slozi sa ocem. Predsednik je rekao da je spreman da se uradi put od tog sela. Milovanovići imaju skoro 50 grla stoke, a 20 i nešto krava muzu i predaju mleko.

Milovanovići su naglasili da su sve stekli svojim radom, sami digli štale, te da se nisu ni za šta zaduživali. Od oca su nasledili 12 hektara, brat i on, a onda su kupovali zemlju i danas imaju skoro 50 hektara zemlje.

Predsednik im je rekao da je država spremna da pomogne i poklon parama.

- Baš su lepa telad i priroda vam je divna, rekao je predsednik na šta su mu domaćini rekli da je Prolom banja samo dva sata hoda od njih.

- Predsedniče, nama i metar puta znači, uštedi nam vreme, rekao je jedan od domaćina Milovanovića koji je rekao da žele da se malo modernizuju, da imaju uredno i lepo gazdinstvo.

U staroj kući koju su sinovi renovirali, sada žive njihovi roditelji, a digli su i novu kuću.

U Maričiće su se slili meštani ali i narod iz okolnih sela da vide predsednika koji ih je pozdravio a oni mu uzvratili aplauzom.

Obradovao ih je vešću da će biti izgrađen put preko Bojnika, ali i novih 70 radnih mesta u lokalnoj fabrici.

Meštani koji su došli iz drugih sela tražili su i puteve do svojih sela u kojima ima mladih koji drže i po 20-30 krava.

Jedna povratnica iz Švajcarske koja se vratila u zavičaj i, kako kaže, izgradila kuću od 600.000 evra, tražila je od predsednika da se sanira most koji je u lošem stanju jer bi, veli, i mnogi njeni želeli da se vrate iz inostranstva. Drugi meštanin koji vozi decu u školu, 17 kilometara, već 10 godina tražio je put.

- Razumi državu, ima nešto što može, i nešto što ne može... Neću da te lažem, ne mogu da obećam ono što ne može da bude, pola puta ćemo da ti uradimo asfalt kao pistu, a ovo ćemo da pospemo makadam, rekao je Vučić i pitao ga jel su mu neki prethodni radili put.

Upitao je i koliko ljudi tu živi u njegovom selu, on je rekao tridesetak pa je predsednik upitao da li razume koliko je to ekonomski izvodljivo.

"Razgovaraću ja sa Zlatiborom, uzmi podatke"

Predsedniku se obratila i devojka koja je izložila svoj problem a to je da ne može da nađe posao a želela bi da radi u Domu zdravlja u Kuršumliji. Ona je rekla da je završila Srednju medicinsku za babicu a onda i Visoku u Ćupriji, te dodala da za nju nema posla ni posle 7 godina školovanja a da se neki prekvalifikuju od ekonomiste za 6 meseci i dobiju posao u DZ.

- Razgovaraću ja sa Zlatiborom, uzmi podatke, da vidim o čemu se tu radi, rekao joj je Vučić.

Predsednik u Donjem Grguru kod Blaca

Predsednik Aleksandar Vučić je razgovarao s građanima koji su ga pozdravili snažnim aplauzom. Rekao je da je došao da obiđe Janićijeviće koji se bave organskom proizvodnjom već decenijama. Vučić je odmah pitao za vodu konstatujući da je to najveći problem ali i za puteve od kojih su domaćini naveli da imaju čak 8 prioritetnih puteva za rekonstrukciju.

- Mora da se reši sve oko ekspoprijacije i ostalo, to predsednik opštine da vidi. Vidim da je sve rešeno, samo pare fale... Koliko je to? 250 miliona? - rekao je Vučić pa dodao:

- Biće 350 miliona je l'? Veliki je problem ovde sa vodom, hajde da probamo to da rešimo. Koji put je vama važan? - raspitivao se Vučić.

- Opština je uradila do Višesila, a mi želimo da spojimo našu magistralu, to je 6 kilometara... Samo to, da ne moramo da idemo okolo, u Kuršumliju. To je duplo bliže kada se reši - rekao je meštanin.

- Shvatio sam da je to kraći put. Znači, voda i putevi? Da vam kažem nešto... Znate, kada smo krenuli, i kada računam koliko je puteva urađeno, i autoputeva, svega... Dakle, svi idu autoputem... A toliko fali. Pitanje je da li je 5 milijardi dovoljno, da se sve uradi. Razmišljao sam da pričam sa svetskom bankom, da tražimo. Posle će svako selo da liči na Švajcarsku. Niko neće da da pare za puteve, kao što hoće da daju za pruge, sve ostalo. Valjda im smeta što smo toliko uradili... - rekao je Vučić.

Predsednik je potom govorio o novim planovima.

- Šta vam je još važno? - nastavljao je Vučić.

- Imamo divne ljude kojima niko 50 godina put nije uradio. Pričali su mi "uradi nam Blace, Prokuplje, da deca ne stradaju, da imaju škole..." Dakle, urađeno je odlično, u redu put prema Kuršumliji je manje više dobar, ajde da vidimo za ovo... - naveo je predsednik Vučić.

- Sada hoću da posetim Janićijeviće - rekao je Vučić.

- Mladi mogu da uzmu kuće ovde uz subvencionisane kredite. Mogu da uzmu to, da ne osete da su platili... - rekao je Vučić.

1455 imamo, od juče u 15 sati, još njih se prijavilo, naveo je Vučić.

Kompanija koju je Vučić posetio radi sa organskim voćem već 30 godina, ima sve svetske sertifikate i izvozi širom sveta, čak i u Japan i Ameriku. Predsednik je obišao pogon za voćne piree.

- Od izuzetnog značaja je ono što firma „Midi organik“ radi u oblasti proizvodnje i izvoza organskog voća. Strašno nam je važno da ulažemo u ovakve stvari, posebno zbog činjenice da to angažuje mnoge ljude Topličkog kraja, koji su uključeni u lanac proizvodnje i stvara mogućnosti da ostanu ovde, na svojim ognjištima. To bukvalno život znači za ovaj kraj i sve što budete tražili, država će da vam pomogne.

- U opštini Blace prvenstveno puteve moramo da rešavamo, ali i vodovod. Toliko smo već uradili, ali toliko nam još mnogo i fali. Krenućemo brzo da pokušamo da uradimo putnu infrastrukturu, kao i da povećavamo plate u fabrikama, posebno za žene. Ceo ovaj kraj mora da nastavi da se razvija, a ljudi da žive još bolje, poručio je predsednik koji je obišao firmu “Midi organik” u Donjem Grguru i razgovarao sa građanima opštine Blace, tokom obilaska Topličkog okruga.

Inače, predsednik Toplicu obilazi u pratnji ministra MUP Ivice Dačića koji je odrastao u Žitorađi, a koja je deo Topličkog okruga.

DVODNEVNA POSETA

Program prvog dana posete Blace, Donje Grgure Obilazak kompanije „Midi organic“ koja se bavi preradom organskog voća Kuršumlija, selo Maričiće Obilazak poljoprivrednog gazdinstva Milovanović i razgovor sa poljoprivrednicima Prokuplje, Beloljin Obilazak fabrike za proizvodnju ambalaže „Andrejić d.o.o.“ Žitorađa Razgovor sa građanima - Dom kulture

U okviru prvog dana posete, Vučić najpre obilazi mesto Donje Grgure u opštini Blace, gde je planirano da se sastane sa predstavnicima kompanije "Midi organic", specijalizovane za preradu organskog voća.

Zatim će nastaviti put u selo Maričiće u opštini Kuršumlija, gde će obići poljoprivredno gazdinstvo Milovanović i razgovarati sa lokalnim poljoprivrednicima.

Nakon toga, predsednik će posetiti Beloljin u opštini Prokuplje, gde će obići fabriku za proizvodnju ambalaže "Andrejić d.o.o.".

Poseta će biti završena u Žitorađi, gde će Vučić održati razgovor sa građanima u Domu kulture.

Autor: Dubravka Bošković