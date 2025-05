'NE DAMO SRBIJU, NE DAMO KOSJERIĆ I DO POBEDE U NEDELJU' Predsednik Vučić poručio: Uradićemo sve da ljudi žive bolje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas posetu Zlatiborskom okrugu obilaskom domaćinstva Željka Rstića u mestu Gajeve kod Kosjerića.

Vučić se zahvalio na srdačnom dočeku

Predsednik Vučić obratio se građanima i meštanima sela Seča Reka i rekao da još nekoliko stvari moraju još da se urade.

- Ja znam da ljudi nikada nisu do kraja zadovoljni, ali vas molim da sagledate šta je to što smo uradili u prthodnim godinam i videćete da je urađeno više za Kosjerić i čitav kraj. Moramo da u potpunosti rekosntruišemo put Kosjerić - Valjevo to je 43 km. Samo da znate to košta 2 milijarde nekih 17 miliona evra, reč je o ogormnom novcu ali mi želimo da razvijamo ovaj kraj Srbije. Ono što je za ljude ovde važno to je potpuna rekonstrukcija puta Kosjerić Varda to moramo da završimo - rekao je Vučić.

On je dodao da se ljudi uvek raduju lokalnim putevima.

- Mi u ovom trenutku radimo 96 km rekonstrukcije puteva na teritoriji opštine Kosjerić - rekao je Vučić.

- Kosjerić je opština koja je kao vezivno tkivo za čitavu zapadnu Srbiju. Moramo pomoćni objekat da rekonstruišemo na školi, da se izgradi igralište za decu. Seča Reka je važno mesto, to je i za ljude odavde, dobre vesti i da će se radovati. Nisu ovi izbori osmog, koje će pokušavati da sruše, pokušavaće da rade sve što su i prethodnih dana. Neću da govorim o tome. Pogrešio sam jer smo onima koji ne vole da rade i napadali Srbiju, preveliku pažnju posvetio. Hoću da posvetim pažnju narodu, onima koji hoće da rade, koji žele da Srbija bude bolje mesto. Možemo li jedan pogon za 150 ljudi da podignemo mi jer velike strane investitore ne možemo da dovedemo. To će biti velika stvar za Kosjerić. Da ljudi mogu da dobiju i drugu platu u porodici, neki i prvu i da na takav način ekonomski obnovimo Kosjerić.

- Za nas su ovi izbori nešto više od toga i zbog činjenice da nam je zemlja napadnuta spolja i iznutra, pokušavaju da je sruše sa različitih strana, nikome ne odgovara nezavisna, slobodna, slobodarska Srbija. Važno je da tu poziciju čuvamo, da radimo, a to bez vaše podrške ne možemo. Nadam se da ćete nam tu snagu dati na ovim izborima u nedelju, osmog. Kako god da bude mi ćemo da uradimo sve što možemo da Kosjerić ide napred i da ljudi žive bolje. Hvala za to što ste činili prethodnih godina, pomažući nam da Srbiju dignemo iz blata i da bude jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi. To ne bi mogli da učinimo bez vas i vaše podrške. Mnogo vas volim i sve najbolje vam želim, Srbiju ćemo zajedno da čuvamo! Ne damo Srbiju, ne damo Kosjerić i do pobede u nedelju - poručio je predsednik.

Predsednik u selu Seča Reka u opštini Kosjerić

Narod je dočekao predsednika povicima "Aco Srbine".

- Urađeno je 80km puta, Kosjerić-Požega, ima još jedna mala deonica koja mora da se uradi. Kosjerić - Varda je 17km kojih mora da se uradi. Put do Valjeva nam je veoma važan, to je mnogo skupo 16-17 miliona evra, desetinama godina nije rađen taj deo puta. Nije samo za Valjevo i Kosjerić važan taj put, već za sve - poručio je predsednik.

On je rekao da ljudima životni standard donosi 90 km seoskih puteva, koji su urađeni.

Predsednik u poseti domaćinstvu Rstića

Rstić ima turističko - etno domaćinstvo, koje je još u razvoju i koje će imati više od 35 kuća i hotel.

Domaćinstvo ima i 16 hektara zemlje, na kojima se gaji pšenica i kukuruz za proju, jer domaćinstvo gostima služi domaću hranu.

- Ovo zaista izgleda veličastveno, svaka čast kako ste ovo uredili - rekao je Vučić i dodao:

- Prema Požegi smo put uradili, do Valjeva auto-put, brza saobraćajnica... U koje god mesto da odem, naučili su da kad postoji problem, kažu ovo je specifično mesto. Kažu ne razumeš ti to, ovo mora da bude drugačije. Ovo ste stvarno napravili da bude drugačije, ponosan sam na vas - rekao je Vučić.

- Sada sam došao iz pravca Požege i znam kada sma prolazio ranije, put je bio užasan, sada je izuzetan. Ljudi se brzo naviknu na dobro. Uvek tražimo više od sebe i da radimo bolje. Ovo mi uliva ogromnu nadu jer ovi ljudi veruju u sebe, svoje znanje i marljivost. Ništa što nije jednostavno dostupno Beogradu i Novom Sadu nije lako napuniti. Ljudi vole da sednu u automobil, da napravimo put, da bude bolji. Juče kada sam bio u Zaječaru video sam da smo mi sve uradili i prema Negotinu i sve, ali uvek morate da gurate još i bolje.

Predsednik je pozvao sve ljude da dođu i posete ovaj kraj.

- Imamo mi mnogo subvencija koje dajemo za ovo, nemojte od toga da odustajete, to je vaše pravo. Za ovakve objekte, možete da dobijete različite subvencije, iskoristite to. Te smo mere donosili zbog vas, zbog naroda.

On je rekao da se za ovakav objekat mogu iskoristiti subvencije po više osnova i poručio domaćinu da iskoristi to.

- Moramo još mnogo da radimo da pognemo ljudima. Sve što je blizu Beograda lako napunite. Ovo je divno mesto za uživanje.

- Sve što je blizu Beograda lako napunite, Beograd je najveći potrošač u Beogradu su velike plate i odatle ljudi hoće da se sklone da odu negde da uživaju, a ovo je divno mesto za to - rekao je Vučić.

Govoreći o blokaderima i stanju na fakultetima Vučić je reako da se mnogo sekira ali da će biti i to sve u redu.

- Malo dete kad propusti tri dana u školi problem je ne može da nadoknadi to se vidi. Mi smo sada dobili 104 dopisa od studenata Medicinskog fakulteta u Beograd da hoće da pređu na Vojnu akademiju u Beogradu zdravstveni sektor, a ne mogu jer nisu vojni kadeti. Deca imaju pravo da budu neodgovorana, ali profesori nemaju pravo - rekao je Vučić.

Podsetimo, ogroman broj građana iz Seče Reče, Kosjerića i okolnih mesta došao je da dočeka predsednika Vučića.

Autor: Dalibor Stankov