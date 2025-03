VUČIĆ O OPOZICIJI: Ovi iz bivšeg režima su pre neki dan rekli da hoće da budu vlast bez izbora

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je zabrinut zbog trenutne situacije u zemlji i podsetio je na lažne priče koje su kružile u vezi korišćenja zvučnog topa na protestu koji se održao 15. marta u Beogradu.

- Veoma sam zabrinut zbog situacije danas. Ne zbog toga što se plašim. Predsednika da promene ili da izaberu ne mogu. Brinem zbog toga što nam je zaustavljena ekonomija. Zaustavili su je ljudi koji čak i ne razumeju da su to uradili, koji neće da čuju, kojima nije važno koju će laž da upotrebe da bi svoju zemlju srušili. To vam je kada morate da služite nečijim tuđim interesima, nekim tuđim medijima koji po svaku cenu hoće da sruše vašu zemlju. Zovete ih na razgovore svakog dana, a na razgovore neće - rekao je Vučić.

Podsetio je i na lažne priče o zvučnom topu.

- Kažu da jesu za institucije, ali samo za one koje oni izmisle. Državnim ne veruju, veruju samo sebi. Kako onda da razgovarate? O čemu da razgovarate? Teško je razgovarati sa onim koji razgovor ne želi - rekao je predsednik Srbije.

Pošto im je sve propalo, morali su da lažu oko zvučnih topova i sa tim će nastaviti, dodaje.

- Nemaju nijedan dokaz jer mi znamo da to nismo učinili, ali vam samo govorim da bezobrazluku i bezobzirnosti nikada neće biti kraja.

- Ovi iz bivšeg režima su pre neki dan rekli da hoće da budu vlast. Kako da budete vlast?! Sviđa im se. Kakve veze to ima s realnošću? Oni da upregnu studente, i ove, i one da na silu dođu na vlast - izjavio je on.

Autor: Dubravka Bošković