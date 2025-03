26 GODINA OD POČETKA NATO AGRESIJE NA SR JUGOSLAVIJU - Vasiljević: To je bila klasična agresija i zločin bez kazne (VIDEO)

Pre tačno 26 godina, počelo je bombardovanje SR Jugoslavije, događaj koji nas je obeležio i koji nikako i nikada ne smemo da zaboravimo, rekao je za PINK, general u penziji Stanko Vasiljević.

Vasiljević je rekao da ga je prvi udar zatekao na vatrenom položaju jednog raketnog diviziona. Dodaje da su izvršavali borbene zadatke u odbrani grada Beograda.

- Mi to nikada ne možemo, ne smemo i nećemo da zaboravimo. To je jednostavno postao važan i trajan deo našeg sećanja i identiteta, kao i otpora zločinu. To je bila klasična agresija i zločin bez kazne - rekao je Vasiljević.

Kako kaže, uvek treba ponavljati da je to bila agrasija i da je bila bez odluke Saveta bezbednosti. Kako dodaje, zločin protiv mira, čovečnosti i ratni zločin.

- Uništili su nam infrastrukturu i ubijali decu. Ta agresija produženo traje i dan danas - rekao je Vasiljević.

Kako kaže, to jebio kratkotrajno i više dimenzijalno isplaniran sukob od par dana, ali, kako dodaje, kada su videli da ne ostvaruju ciljeve tako lako, nastavili su sa svojim zločinom.

Ratni načelnik Centra za obaveštavanje Avram Izrael, rekao je da su mu sećanja veoma pomešana.

- Kada čujemo zvuk sirene, sećamo se šta su radili i kako smo radili. Trudili smo se da blagovremeno obavestimo građane da preti vazdušna opasnost - rekao je Izrael.

Potpukovnik u penziji Đorđe Aničić, rekao je da je odnos snaga toliko bio neravnomeran u tom ratu, da to istorija ne pamti.

- Kada bi analizari materijalne resurse i naoružanje, vidimo da je praktično učinjen ratni zločin uz nemogućnost da se suprostavite toj sili koja vas je napala - rekao je Aničić.

Kako kaže, ono što je interesantno, jeste činjenica da kako prvog, tako i zadnjeg dana rata nisu bili sigurni da su eliminisali protivvazdušnu odbranu.

Vasiljević je rekao da moramo biti svesni činjenice da je ta agresija dugo planirana, da se nije dogodila odjednom.

- To je bio završni udarac u decenijskom razaranju naše države - rekao je Vasiljević.

Autor: Aleksandra Aras