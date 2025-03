Vučić: Rekao sam da nikakvog zvučnog topa nije bilo, spremni smo da se to proveri

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Briselu, posle radne večere sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, da su razgovarali o strateškom putu Srbije ka EU, kao i o situaciji u Srbiji i da im je rekao da nikakvog zvučnog topa nije bilo na protestu i da smo spremni da se to proveri na svaki način.

"Rekao sam mojim domaćinima da nikakvog zvučnog topa nije bilo, da smo spremni da to proverimo na svaki način, da ćemo pružiti odgovor i Evropskom sudu za ljudska prava, bez obzira što to nigde u Evropi nije zabranjeno za korišćenje. U Sjedinjenim Američkim Državama ga gotovo svakodnevno koriste, a mi ga nismo koristili, nemamo šta da krijemo i u potpunosti smo otvoreni da se to vidi i sagleda na svaki mogući način", rekao je Vučić novinarima u Briselu.

Vučić je preneo da je rekao evropskim zvaničnicima da će Srbija biti apsolutno posvećena putu ka EU i više nego što je bila do sada posvećena.

"Ali sam rekao, takođe, da očekujem da uskoro ili imamo odluku o formiranju nove vlade ili imamo odluku o novim izborima", rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić