Petrov kaže da to, što neko nekoga gađa jajetom ili kamenicom treba da se tretira kao ozbiljno krivično delo, pa čak i kao pokušaj ubistva ili teške telesne povrede.

Profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu dr Vladan Petrov je, govoreći za Novo jutro istakao da nije neko ko analizira medije, ali, kako kaže sada postoji posebno primetan narativ. Kako kaže, pre dve nedelje je bio u Mađarskoj, gde su bili profesori iz srednje Evrope, gde je nepolitički svet. Tu se, kaže, ne razume suština protesta, ali ni srpsku reakciju, odnosno reakciju države koja je dozvolila da se plenumi zapate.

- Imamo zborove, znate, ja nisam stručnjak za spoljnu politiku... Meni je to nekako, kao čoveku koji polazi od individualnih situacija u državi. kada ste jaki, kada ste centralna figura, a mi smo najrelevantniji faktor na Balkanu, normalno je da vas napadaju sa svih strana. Treba raditi na dijalogu, saradnji u regionu... Ja sam tradicionalista, i za mene nešto što je protivustavno, to je i protivdržavno - rekao je on.

Kada je reč o plenumima, mesecima smo objašnjavali - nema utemeljenje u zakonu to..

- Juče je rektor rekao da studenti mogu da s eorganizuju kako žele, da se profesori i Univerziteti ne pitanju. To je nedopustivo, mi smo onda država gde svako može da napravi plenum ili zbor - dodao je Petrov.

U našim zborovima, ometajući ljude koji se okupljaju u skladu sa Ustavom i zakonom, i činimo krivična dela, postoji čitavo poglavlje, naveo je potom.

- To što je neko student, to ga ne čini posebnim, niti ga oslobađa od pravne odgovornosti. Dakle, to je punoletno lice, to je običan građanin u javnom prostoru. Na fakultetu može biti činilac krivičnih dela. Nije to samo nasilničko ponašabje, to je vređanje dostojanstva ljudi. Meni je najteži utisak, bio sam dan i po u Banjaluci... Meni je nekako najteži utiska ostavila scena u produženom trajanju kada su direktora Doma zdravlja Jerkana gađali jajima. On je reagovao dostojanstveno u toj situaiciji. Moj otac je krivičar, i neretko mi je ranije govorio kako je nekada lako izvršiti krivično delo iz nepažnje. Govorio mi je kako je čovek izvršio ubistvo, jer ju je gađao košpicom od trešnje... Vidite, ovo što se radi, ipak ne bih da idem do tužioca. Tu ima elemenata raznih krivičnih dela... - naveo je Petrov.

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun kaže da je na konferenciji u Varšavi doživeo da je Andro krstulović Opara iz Splita, ponovo koristio priliku da brutalno napada srpski narod, kao i aktuelnu vlast u Crnoj Gori.

- On koristi 4 sesije, sa potpuno drugim temama. javlja se za svaku i napada Srbiju. Dva puta sam reagovao, i smirio ga. Oni su tražili da se ne odgovara, a ja sam to uradio snažno. kada sam otišao sa konferencije, on se ponovo javio, na četvrtoj sesiji, ali se nije javio da napada Srbiju. Napadao je kao, Srbija je ruski proksi, kao da smo produžena ruka. Mene je zabrinulo to, što je napadao Rusiju, čovek se zalaže za nastavak rata. Zamislite kada tamo uvodničar kaže da nemaju drugu alternativu... Napadaju Trampa jer pokušava mirno da reši sukob. U EU se zvecka oružjem... Postavlja se pitanje da li ljudi tamo žele mir ili rat - rekao je potom.

- Andro je pominjao zvučni top, proteste, da Srbija zvecka oružjem na granici sa KiM, da će RS destabilizovati Bosnu i Hercegovinu... Znate opasno je da se to sluša. čak su mu neki aplaudirali - dodao je Drecun.

Autor: D.B.