Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev oštro je kritikovao rektora Univerziteta u Beogradu, osvrnuvši se i na širi politički kontekst, bezbednosnu situaciju, i ulogu akademske zajednice u društvu.

„Obrazloženje rektora je takvo, kao da je završio Univerzitet Braća Karić. I možda samo kolege s tog fakulteta mogu i da uvaže njegovu argumentaciju,“ rekao je Đurđev, komentarišući odluke i izjave rektora.

„Zaista ne bih voleo da s takvim principom učestvuju u projektima, ili ako već učestvuju u projektima, kao što je ova Železnička stanica u Novom Sadu. Stvarno se zapitamo šta će to sve našim državljanima pasti na glavu,“ dodao je Đurđev.

Govoreći o političkom trenutku, Đurđev tvrdi da se dešava pokušaj preuzimanja političkog uticaja mimo volje građana.

„Mi smo u mnogo većem problemu, ukoliko gledamo da je rektor lider i neko koga oni pokušavaju da nametnu da bude premijer u budućoj vladi, što je svima sad već očigledno. Biće onako kako jači odluče. Trenutno su oni jači. Praktično oni blokiraju državu, oni blokiraju da građani ostvaruju svoja prava koja su Ustavom garantovana,“ istakao ej Đurđev.

Ocenio je i da je državna reakcija previše pasivna:

„Država se povlači zato što je slabija. Treba je hrabriti da sprovodi svoja ovlašćenja.“

Komentarišući moguće političke rekonstrukcije, Đurđev smatra da je vreme za odlučnije ljude.

„Ako bude bilo snage za rekonstrukciju, vrlo brzo će se sastaviti novi kabinet koji će dovesti odlučnije ljude, koji neće nasedati na kensel provokacije,” rekao je Đurđev.

Osvrnuo se i na međunarodna pitanja, rekavši da „predsednik Tramp i predsednik Putin su vrednosno prilično sinhronizovani,“ i da „Vučić ima principijelnost i vrednosni karakter“. Podsetio je da Srbija nije uvela sankcije Rusiji i da to „ceni kako Ruska Federacija, tako i njeni protivnici“.

Dotakao se i pitanja bezbednosti i saradnje u region.

„Inicira se razmišljanje o vojnom savezu između Srbije i Mađarske, što je po mom mišljenju opravdano. Ali, Mađarska bi morala da povuče priznanje Kosova,“ smatra Đurđev.

Govoreći o rektoru, Đurđev je rekao i da je rektor „profesor na Arhitektonskom fakultetu, a pisao je naučne radove o obojenim revolucijama,“ uz tvrdnju da su njegove ekspertize povezane sa aktuelnim događajima.

„Rektor Beogradskog univerziteta je ekspert kada je u pitanju sve ovo što se dešava u našoj državi poslednjih 4–5 meseci,“ rekao je Đurđev.

Đurđev se osvrnuo na tragičan događaj u Novom Sadu.„Ja nisam do sada čuo koji je uzrok pada nadstrešnice. A mislim da javnost mora da bude obaveštena. Roditelji ne mogu da ostvare svoju zakonsku obavezu, a to je da im deca završe školu,“ dodao je on.

Đurđev je rekao i da akademska zajednica ne pokazuje dovoljno brige.

„Ogroman je problem što najvišim naučnim radnicima nije stalo do njihove osnovne misije, a to je da obrazuju i vaspitavaju našu decu,“ rekao je Đurđev.

Na pitanje o političkim podelama, rekao je da „ne postoje samo dve strane“, već najmanje sedam-osam struja unutar vlasti.

„Imamo političku partiju koja je najveći koalicioni partner, a sa druge strane, jedan njen potpredsednik organizuje demonstracije,“ rekao je Đurđev.

Govoreći o SPS-u i Ivici Dačiću, Đurđev je izjavio:

„Dačić je uradio sve što može. On svojim delovanjem pokazuje da su mu državni i nacionalni interesi iznad partijskih.“

Za kraj, istakao je potrebu za širim političkim pokretom.

„Ja podržavam ideju stvaranja novog pokreta. Videćemo kako će u budućnosti biti koncipiran, jer mnogim ljudima još nije jasno koji će biti ključni prioriteti,“ zaključio je Đurđev.