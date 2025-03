'OVO JE LICE ZLA' Glišić o rektoru Đokiću: Nadao se da će 16. marta da se probudi kao premijer, ali se prevario - Pobedio ga je pametniji i mudriji!

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić je danas za Jutro sa dušom kod voditeljke Jovane Jeremić između ostalog, govorio i o rektoru Univerziteta u Beogradu Vladanu Đokiću istakavši da je to čovek koji predstavlja oličenje zla, a koji se nadao da će se 16. marta, dana nakon protesta probuditi kao premijer Srbije.

- Rektor Đokić je na čelu zločinačkog poduhvata. To je čovek koji deli mlade, decu, koji je mislio da će 16. marta da se probudi u Srbiji gde je on premijer, ili da će se bititati ko će biti premijer... gde su njegovi dekani ministri ili se pitaju ko će to biti. On je ustvari ustao i shvatio da je 16. mart nedelja, dan posle te njihove famozne subote... Obojena revolucija nije uspela, sa druge strane je neko bio mudriji, vodio je politiku bez podignutog pendreka bez nasilja... Sprečio je da se desi obojena revolucija, i Đokić je postao nervozan. Videli smo na njegovom poslednjem gostovanju, on se vrteo na onoj stolici... Pa je rekao da će da se vrate đaci Medicinskog, pa onda nije rekao... On je shvatio da je obojena revolucija propala, jer su mu stizale poruke od onih iz Brisela sa kojima je sve planirao. "Mi platismo, očekivasmo... Nismo imali ništa da uhvatimo, da napadnemo" pisali su mu oni... To jeste bio masovan skup, ali bez sadržaja, dva dana kasnije su počeli da lažu, o zvučnom topu - objasnio je Glišić.

Udarna pesnica je trebala da povuče talas nasilja, ali policija je bila u pripravnosti. Pohapšeni su oni koji su trebali, a ostali su u Hrvatskoj.

- Jutro nakon 15. je bilo teško za rektora Đokića. To je lice zla, pokvarenosti... - rekao je potom Glišić.

On se igra sa desetinama hiljada porodica koje svaki dinar odvajaju da pomognu svojoj deci, i sada da ga pitate zašto smo se sunovratili na Šangaskoj listi, ne bi znao šta da kaže.

- Pao nam je fakultet, Univerzitet. On ga je survao na dno lestvice, ona više nigde neće značiti, jer zna koliko je radio protiv svoje države, jer se nadao da će da se probudi kao predsednik Vlade - rekao je Glišić potom.

Institucije moraju da rade svoj posao, i da bude vladavine prava, a to znači da rektor Đokić treba da bude uhapšen, zaključio je Glišić.

Autor: D.B.