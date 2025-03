Ministar za javna ulaganja Darko Glišić istakao je za ''Jutro sa dušom'' kod voditeljke Jovane Jeremić da je pokret "za narod i državu" od velikog značaja za našu zemlju, jer će nas upravo on vratiti na put kojim smo išli pre pokušaja obojene revolucije.

Glišić je, govoreći o pokretu istakao da su građani Srbije u proteklih 10 godina videli koliko je Srbija napredovala, a da je sve to postignuto zahvaljujući odgovornoj politici koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Pokret čini svoje prve korake, videli ste na osnovu inicijativnog odbora koji je imao predsednik Vučić kako će to da izgleda. On će da obuhvati najširi sloj društva, sve društvene pore društva, da se sačuva država, da Srbija nastavi da radi, da se gradi, da idemo ka većim ciljevima, da rastu plate, penzije... I još više investicija, radnih mesta, dobrih stvari za ljude koji su u poslednjih 10 godina videli da kada se ozbiljno i odgovorno pristupi ovom poslu, da do tog rezultata i dolazi. Imali smo korake napred, plate rastu, penzije, sve je više radnih mesta... - rekao je Glišić.

Kako je dodao, standardi su takvi, da se osećamo kao zemlja u ekspanziji, a koja se i dalje razvija.

- Dok nije došla ova pokušana obojena revolucija, mi smo bili zemlja koja je ispred sebe imala onu odrednicu "Nebo nam je granica". Mogli smo da grabimo džinovskim koracima napred. Plata je mogla biti dosegnuta, ali eto, onda je neko video da se Srbija razvija, i neko je ubacio tu "šarenu lažu" među ljude, što je udarilo na ekonomiju. Uzdam se u svest razuma ljudi... Predsednik je i sam rekao da je uvek otvoren za razgovor. Očekujem da ćemo sa svim tim da se izborimo do Uskrsa - naveo je Glušić.

Govoreći o pokušaju obojene revolucije, Glišić ističe da razume zabrinutost ljudi. Ušli su među najranjiviju kategoriju ljudi, a to su deca. Ako ih stavite na krivi put, biće im teško da se vrate posle, objasnio je Glišić.

- Oni su uradili to što su uradili, i najviše problema će imati roditelji. To se ne vraća u normalan kolosek preko noći. Stvorio se bunt kod mladih ljudi, zasnovan na postavljanju ne baš ispravnih životnih vrednosti - rekao je ministar za javna ulaganja.

Politika, što domaća, što spolja, sve vrlo vešto planira. Perfidno se ušlo u taj segment društva i taj problem je evidentan, rekao je on.

- sada ih je sve manje i manje, deca se vraćaju nastavi, i sve više profesora u školama radi. Zahvalan sam profesorima koji su se vratili, jer pokazuju veliku odgovornost prema društvu. Nadam se da će se i ostali "probuditi" u Srbiji u kojoj se desila obojena revolucija, da će sesti za taj sto, da se razgovara i da se deca vrate konačno u škole.

Glišić je potom govorio i o rektoru Univerziteta u Beogradu Vladanu Đokiću istakavši da je to čovek koji predstavlja oličenje zla, a koji se nadao da će se 16. marta, dana nakon protesta probuditi kao premijer Srbije.

- Rektor Đokić je na čelu zločinačkog poduhvata. To je čovek koji deli mlade, decu, koji je mislio da će 16. marta da se probudi u Srbiji gde je on premijer, ili da će se bititati ko će biti premijer... gde su njegovi dekani ministri ili se pitaju ko će to biti. On je ustvari ustao i shvatio da je 16. mart nedelja, dan posle te njihove famozne subote... Obojena revolucija nije uspela, sa druge strane je neko bio mudriji, vodio je politiku bez podignutog pendreka bez nasilja... Sprečio je da se desi obojena revolucija, i Đokić je postao nervozan. Videli smo na njegovom poslednjem gostovanju, on se vrteo na onoj stolici... Pa je rekao da će da se vrate đaci Medicinskog, pa onda nije rekao... On je shvatio da je obojena revolucija propala, jer su mu stizale poruke od onih iz Brisela sa kojima je sve planirao. "Mi platismo, očekivasmo... Nismo imali ništa da uhvatimo, da napadnemo" pisali su mu oni... To jeste bio masovan skup, ali bez sadržaja, dva dana kasnije su počeli da lažu, o zvučnom topu - objasnio je Glišić.

Udarna pesnica je trebala da povuče talas nasilja, ali policija je bila u pripravnosti. Pohapšeni su oni koji su trebali, a ostali su u Hrvatskoj.

- Jutro nakon 15. je bilo teško za rektora Đokića. To je lice zla, pokvarenosti... - rekao je potom Glišić.

On se igra sa desetinama hiljada porodica koje svaki dinar odvajaju da pomognu svojoj deci, i sada da ga pitate zašto smo se sunovratili na Šangaskoj listi, ne bi znao šta da kaže.

- Pao nam je fakultet, Univerzitet. On ga je survao na dno lestvice, ona više nigde neće značiti, jer zna koliko je radio protiv svoje države, jer se nadao da će da se probudi kao predsednik Vlade - rekao je Glišić potom.

Institucije moraju da rade svoj posao, i da bude vladavine prava, a to znači da rektor Đokić treba da bude uhapšen, zaključio je Glišić.

Autor: D.B.