'UBIĆU TE U PONEDELJAK, BIĆEŠ MRTAV' Milovanović o jezivim pretnjama za Pink: Oni hoće lepšu Srbiju, a žele da ubijaju; To govori o njima

Direktoru Srpskog telegrafa Saši Milovanoviću upućene su jezive pretnje smrću, a on se, povodom toga oglasio za TV Pink.

- Ubiću te u ponedeljak. Bićeš mrtav - naveo je na društvenoj mreži Instagram korisnik koji se potpisuje kao djolesrbamer.

Ove užasne pretnje usledile su pošto je Milovanović objavio fotografiju sa Filološkog fakulteta u Beogradu, gde su se pojavili pacovi jer studenti blokaderi ne bacaju smeće i ostatke hrane, uz opis "Filozofski fakultet... Plenum kaže da ne bacamo smeće...". Inače, ta fotografija, kao i snimak s Filozofskog fakulteta, objavljeni su u javnosti i pojedinim medijima.

- Hvala svim medijima koji su preneli ovu vest. Pink, Informer, Blic... Ovi drugi me nisu pomenuli, ali hvala im, bolje što nisu. Dok oni govore o targetiranju, oni vrše targetiranje. Oni su u najvećoj propagandi, ljudi koji se bave rušenjem države, i ovo što je meni neko napisao... Neki mlađi čovek, student... ja sam stavio video sa pacovom na Filološkom fakultetu, i onda sam napisao "Plenum rekao "Ne mramo da čistimo"". Napisao mi je "Doći ću da te ubijem u ponedeljak. Bićeš mrtav". Ja sam to prijavio VTK i oni sada traže tog, ko god da je - rekao je on.

Oni hoće lepšu Srbiju i da ubijaju izgleda, rekao je Milovanović.

- To pokazuje kakvi su to ljudi, i često kada krenu da vređaju, ja im odgovorim, pa se oni povuku. Ja se krećem gradom, na televiziji sam, ja to smatra ozbiljnim, imam prodicu. Ja sam juče bio sa ćerkom na utakmici... - rekao je on.

Autor: D.B.