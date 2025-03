Srbija je dobila 30 dana "dugog daha"! Predsednik Aleksandar Vučić objavio je da su sankcije NIS-u odložene, čime je Srbija izbegla jednu od najvećih ekonomskih pretnji u poslednjem periodu, a mnogi smatraju da će se dolaskom Marka Brnovića na mesto novog američkog ambasadora u Srbiji, odnosi naše zemlje i Amerike dodtno poboljšati.

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev, osvrnuo se u emisiji "Novo jutro" sa Jovanom Jeremić na odluku da se sankcije NIS-u odlože na još 30 dana.

- Bilo je za očekivati da će administracija SAD-a postupiti kao i prošli put iz više razloga, a jedan od njih je taj što nema logige da američka administracija ima aktivnosti sancionog tipa prema članicama Američke privredne komore, a Naftna industrija Srbije je jedna od najznačajnijih među njima. Ta odlazeća administracija uvela je sankcije najpre prema našoj državi i čitavom regionu. Za očekivati je da SAD poštuje svoje propise, a NIS je uskladio svoju vlasničku strukturu u odnosu na te sankcije. Više Gasprom nije većinski vlasnik i nema osnova da budemo pod sankcijama. Mislim da je sledeći korak potpuno ukidanje sankcija, jer je to u interesu čitavog regiona -rekao je Đurđev i dodao:

- Mislim da je to dobar pokazatelj da je predsednik Vučić i naše rukovodstvo imalo zaista veliku snagu da izdrži sve napade, da ne uvede sankcije Rusiji i da ne prestane da sarađuje po svim sporazumima koje imamo sa njima kada je energetika u pitanju. Ukoliko se budemo držali tog kursa, mislim da ćemo imati svetlu budućnost -rekao je Đurđev.

Đurđev se osvrnuo i na imenovanje Marka Brnovića za novog američkog ambasadora u Srbiji, koji je inače i blizak saradnik američkog predsednika Donalda Trampa.

- U novijoj istoriji Srbije uglavnom su za ambasadore SAD-a u Srbiju dolazili ljudi koji su veoma iskusne diplomate. To je pokazivalo da je Srbija izuzetno značajna. Sada imamo čoveka koji se izjašnjava kao Srbin i Amerikanac i možemo da kažemo da je ovo istorijska činjenica da imamo većeg Srbina u američkom ambasadoru u Srbiji, nego što imamo srpskog ambasadora u Vašingtonu. Nadam se da će se neke stvari u narednom periodu promeniti i da ćemo imati za naše diplomatske predstavnike, dokazane patriote -rekao je Đurđev.

Đurđev se osvrnuo i na "Pokret za narod i državu" koji bi trebalo da okupi sve ljude koji žele samo najbolje za našu zemlju.

- U ova četiri meseca krize koliko sve ovo traje u Srbiji, ono što možemo da vidimo i čujemo svake nedelje je to da se sledeće nedelje sa tim završava. Ja sam od samog starta bio pesimista i ni danas ne mogu da budem optimista, jer oni i danas imaju sve praktično savršeno organizovano. Tako rade od prvoga dana do danas, rekao bi čovek kao da Nemci organizuju, a ne naši ljudi. Ono što je važno napomenuti je intervju profesora Bratine i mnogo me raduje to što je on u odboru u novom pokretu, zato što je on jedan od ljudi koji svakako iamju šta da kažu i ponude. Njegova rešenja za ilazak iz krize svakako treba pažljivo promatrati -rekao je Đurđev i dodao:

- Jedan od najvećih srpskih patriota, profesor Arčibald Rajs, koji je napisao "Čujte Srbi čuvajte se sebe", u kontekstu gospodina Brnovića koji iz SAD-a dolazi u Srbiju da službuje, ja bih voleo da se i on nađe u pokretu države Srbije, jer nam svaka pomoć dobro dođe i verujem da će on pozitivno utiacti, ukoliko možemo da se oslonimo na principe i besu lidera kosovskih Albanaca koji tvrde da oni nemaju spolju politiku, već da je to politika Amerike. Nakon pobede Donalda Trampa i nakon dolaska gospodina Brnovića za ambasadora SAD-a u Srbiju, za nas dolaze bolja vremena, ukoliko ovi naši državljani koji imaju organizacione kapacitete ravne Germanima, budu dobronamerni prema našim državnim i nacionalnim interesima, za šta ja nisam optimista -rekao je Đurđev.

Autor: Iva Besarabić