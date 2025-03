Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić je večeras u Hit tvitu, komentarišući polemiku oko diploma sa Medicinskog fakulteta istakla da to znači, da, makar ova generacija studenata, i ostalih, njihove diplome neće biti priznate u inostranstvu. Njih ima oko 7.000 studenata.

- To znači da svi oni, neće moći da učestvuju na istraživačkim projektima, da neće moći da predstavljaju svoje radove... To znači da njihov dalji profesionalni rast neće moći da bude realizovan. To su dugoročne posledice. Zamislite da na jednom Univerzitetu, da tako prođe Medicinski... Šta mislite, da će ostali bolje proći? ENKVA će ostale fakultete targetirati isto. Ljudi, zaigrali su se i rektori i dekani, i veći deo profesora. Vi možete da pokušavate da prevarite ljude, da kažete da ima vremena za nadoknadu... da će da zbiju, da kombinuju... Nestvarno koliko je to neozbiljno. Poražavajuće je. Neko će da se okrene iz inostranstva i da kaže da sa kvalitetom to nema veze. zato je došao dopis, jer ti ljudi znaju da ne može da se zbije nešto, to treba da traje godinu dana, da zbiješ u 2 meseca... Sada će biti zanimljivo to što su oni imali hitan sastanak u četvrtak sa dekanima... Nisu obavestili javnost šta se preduzima tim povodom... Videćemo kakvo će biti izjašnjenje, kako će se to obrazložiti. Ovo je jedan ozbiljan problem. Nije to problem za dekanku, dekana, profesore, Đokića, to je problem za studente - rekla je Brnabić.



Ne možete da prođete nekažnjeno, ako 4 meseca kršite zakone i Ustave, dodala je ona.

- Đokić je tada, kada je molio ulizički bio najbolji, i mi smo bili najbolji na svetu. Nismo bili ćaci - rekla je Ana Brnabić.

Dekanka Filološkog Fakulteta je lobirala preko svih veza predsednika, da pomogne, i da podršku da bude dekanka, podsetila je Brnabićeva.

- Mi smo bili tada najbolji na planeti kada su oni trebali da dobiju svoje fotelje. Nikakve ovo veze nema sa vrednosnim sistemom. Ovo su ljudi koji brane neke svoje ideje, za svoje interese. Kada obojena revolucija zvanično bude mrtva, ti ljudi će biti prvi u našim kabinetima, jer oni nemaju sistem vrednosti - kaže Brnabić.

Autor: D.B.