Đurđev: Dekanku iz Niša nije ubo Vučić, već mržnja koju su anarhisti posejali među narod!

Apsurdno je, ali i politički proračunato što dekanka Filozofskog fakulteta u Nišu Natalija Jovanović optužuje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je kriv što ju je neko ubo nožem u ruku. Time pokazuje da joj nije stalo do toga da institucije rade svoj posao, jer one to već čine u njenom slučaju, već da doprinese dehumanizaciji i satanizaciji Vučića, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On smatra da se, posle Novog Sada, prešlo na Niš kao mesto pobune protiv države i legitimno izabrane vlasti.

- Oni koje dekanka Jovanović podržava mesecima unazad seju strah i mržnju među građane Srbije. Nažalost, bilo je pitanje vremena kada će doći do ovakvih nemilih incidenata. Kao žrtva napada, Jovanovićeva bi trebala da smiruje strasti, da se nekome ne desi isto što i njoj, ali ona svojim izjavama samo doliva ulje na vatru - konstatuje Đurđev.

Predsednik Srpske lige pozvao je dekanku niškog filozofskog fakulteta da osudi nasilje i prema onima koji podržavaju Vučića.

- Videli smo da studenti prebijaju romskog dečaka u Novom Sadu. Neka javno osudi to ili neka prestane da bude licemerna - zaključio je Đurđev.